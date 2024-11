Ex-FCB-Spieler zusammengebrochen – Zustand stabil

90. Minute (+3)

Fazit

Die Niederlande ziehen in der Gruppe 3 hinter Deutschland als Zweiter ins Viertelfinale der UEFA Nations League ein! Die Elftal schlägt den direkten Konkurrenten Ungarn klar mit 4:0 und ist damit nicht mehr vom zweiten Rang zu verdrängen. Nachdem die erste Hälfte noch von zwei löchrigen Abwehrreihen und dem medizinischen Notfall bei Ádám Szalai geprägt war, spielte nach dem Wechsel nur noch Oranje. Die Hausherren präsentierten sich extrem spielfreudig und machten durch Dumfries zeitig den Deckel drauf, ehe der eingewechselte Koopmeiners für den Endstand sorgte. Am Ende geht das Resultat dann auch in der Höhe in Ordnung, da von den Gästen in Hälfte zwei viel zu wenig kam. Zum Abschluss dieser Nations-League-Saison geht es für Holland am Dienstag nach Bosnien-Herzegovina, Ungarn empfängt die DFB-Elf. Tschüss aus Amsterdam und bis zum nächsten Mal!