Zesiger nachnominiert

1/5 Aurèle Amenda verletzte sich am Freitag gegen Serbien. Foto: TOTO MARTI

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Ein zweites Nati-Spiel kommt für Verteidiger Aurèle Amenda in diesem Jahr nicht mehr dazu. Der Grund: Bei seinem Debüt am Freitag im Letzigrund gegen Serbien (1:1) hat sich der Frankfurt-Söldner eine Knieprellung zugezogen. Amenda tritt die Reise nach Spanien nicht an – und ist damit nicht der Einzige.

Auch Ardon Jashari und Breel Embolo stehen Nati-Coach Murat Yakin am Montag im bedeutungslosen letzten Nations-League-Gruppenspiel nicht zur Verfügung. Brügge-Mittelfeldmann Jashari muss wegen einer Grippeerkrankung passen. Die Gelbe Karte, die sich Embolo gegen Serbien abholte (zweite Verwarnung im laufenden Wettbewerb), führt dazu, dass der Monaco-Stürmer gegen den Europameister gesperrt fehlt.

Yakin nominiert mit Cédric Zesiger einen Spieler nach. Der Wolfsburg-Verteidiger kommt bislang auf vier Länderspieleinsätze.