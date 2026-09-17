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Yakin über Causa Okafor
«Am Schluss regelt es sich immer selbst»

Nati-Trainer Murat Yakin spricht in der Pressekonferenz über die Personalie Noah Okafor. Dabei kritisiert er die Art der Kommunikation von Okafor.
Publiziert: vor 21 Minuten
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