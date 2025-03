Die Schweizer Nationalmannschaft reagiert auf die dürftige Vorstellung gegen Nordirland und besiegt Luxemburg mit 3:1 in St. Gallen. Das sagen die Spieler gegenüber SRF zum Erfolg.

«Zwei Spieler will ich besonders hervorheben»

1/4 Er kam heute endlich wieder einmal im Nationaldress: Eray Cömert. Foto: freshfocus

Joël Hahn Redaktor Sport

Die Nati hat endlich wieder ein richtiges Erfolgserlebnis. Luxemburg kommt zum richtigen Zeitpunkt – mit 3:1 feiern die Schweizer einen letztlich nie gefährdeten Testspielsieg. Und das nach zuletzt acht sieglosen Partien. Entsprechend positiv fallen die Reaktionen bei den Nati-Stars gegenüber SRF aus.

Rubén Vargas: «Der Sieg tut gut, und wir haben den Gameplan durchgezogen. Im Training haben wir grossen Fokus auf mehr Effizienz gelegt, und das haben wir heute umgesetzt. Das Ziel war, noch mehr Tore zu erzielen, aber das ist ein Detail, an dem wir weiter arbeiten können. Ich gratuliere Miro zu seinem ersten Treffer in der Nati, auch wenn er etwas kurios war.»

0:37 Kurioses Tor zum 3:0: Vargas-Schuss kugelt via Muheim ins Netz

Miro Muheim: «Das Spiel hat mir extrem Spass gemacht, und ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Die Hauptarbeit hat natürlich Ruben erledigt, aber natürlich freue ich mich über meine Torpremiere. Seit meinem Beginn beim HSV konnte ich mich stark entwickeln und bin reifer geworden. Dort komme ich häufiger in gefährliche Offensivsituationen. Geburtstagspartys kann ich später nachholen – zuerst muss ich noch mit dem HSV abliefern. Wir geben alles und hoffen auf den Aufstieg.»

Eray Cömert: «Meiner Meinung nach waren nur die letzten fünf Minuten nicht wirklich gut, aber ansonsten haben wir eine starke Partie abgeliefert. Wir waren dominant, haben uns viele Torchancen herausgespielt und hätten durchaus mehr Tore erzielen können. Es war eine tolle Mannschaftsleistung, besonders da so viele neue Spieler in der Startelf standen. Mich persönlich freut es ausserdem, dass ich wieder Minuten in der Nati sammeln konnte – und wenn man das Spiel dann noch gewinnt, freut es mich umso mehr.»

Murat Yakin: «Es bleiben gute Eindrücke und viele Dinge, die gut funktioniert haben. Besonders heute ist unser Plan offensiv sehr gut aufgegangen. Auch wenn dieses Spiel nicht das wichtigste war, ist es dennoch eine kleine Erleichterung. Zwei Spieler, die ich besonders hervorheben möchte, sind Miro Muheim, der heute ein fantastisches Spiel abgeliefert und super mit Vargas harmoniert hat, sowie Djibril Sow, der in der Mitte herausstach, immer anspielbar war und defensiv stark gearbeitet hat. Mit der Nordamerika-Reise beginnt für mich die konkrete Kaderplanung, und das Casting findet ein Ende. Wir freuen uns auf diese Tour und arbeiten bereits daran, bestens vorbereitet zu sein.»