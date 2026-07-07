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Yakin bangt um Manzambi
«Machen alles dafür, dass er auf dem Platz stehen kann»

Nati-Trainer Murat Yakin spricht über seinen Ausnahmespieler Johan Manzambi und lässt offen, ob er am Dienstag auf dem Platz stehen kann.
Publiziert: vor 13 Minuten
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