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Nati
Nati: Yakin bangt um Manzambi: «Wir machen alles dafür»
Yakin bangt um Manzambi
«Machen alles dafür, dass er auf dem Platz stehen kann»
Nati-Trainer Murat Yakin spricht über seinen Ausnahmespieler Johan Manzambi und lässt offen, ob er am Dienstag auf dem Platz stehen kann.
Publiziert: vor 13 Minuten
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