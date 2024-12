Am Freitag loste die Fifa in Zürich die Gruppen zur Qualifikation für die WM 2026 aus. Hier gibts alle wichtigen Informationen zum Weg ans Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

1/7 Trainer Murat Yakin und die Schweiz kennen ihre Quali-Gegner für die WM 2026. Foto: TOTO MARTI

Wann startet die WM-Quali?

Ab März geht es in Europa für die ersten Nationen los. Dies gilt für Gruppen mit fünf Teilnehmern. Da die Schweiz in ihrer Gruppe mit Schweden, Slowenien und dem Kosovo allerdings nur drei Gegner hat, gilt es für die Nati erst ab September richtig ernst. Dann startet die Nati in das Quali-Abenteuer – und wird sämtliche Qualifikationsspiele im November bereits absolviert haben. Im März und Juni haben die Nati-Stars somit ziemlich sicher je zwei Testspiele, wo man sich auf die Quali vorbereiten kann.

Wie viele Mannschaften kommen an die WM?

Aus Europa qualifizieren sich 16 Mannschaften für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die zwölf Gruppensieger qualifizieren sich direkt, die vier restlichen Plätze werden via Playoffs vergeben.

Weshalb haben einige Top-Nationen noch keine Quali-Gruppe?

Acht Mannschaften kennen ihren Weg zur WM noch nicht ganz: Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Holland, Kroatien und Dänemark. Sie alle stehen im Viertelfinal der Nations League. Diese finden mit Hin- und Rückspiel im März statt. Der Ausgang dieser Duelle hat Einfluss darauf, in welcher WM-Quali-Gruppe sie landen werden. Bei der Auslosung wurden die Nationen bereits provisorisch zwei Gruppen zugeteilt. Eine im Falle des Weiterkommens und eine im Falle des Ausscheidens aus der Nations League.

Wie funktionieren die Playoffs?

Die zwölf Gruppenzweiten kommen in die Playoffs sowie die vier besten platzierten Gruppensieger der Nations League, die in ihrer jeweiligen Gruppe nicht auf dem ersten oder zweiten Platz sind. Die 16 Nationen werden in vier Gruppen mit vier Mannschaften aufgeteilt. Die Playoffs werden im März 2026 zuerst in einfachen Halbfinalspielen ausgetragen, gefolgt von den Endspielen innerhalb desselben Länderspiel-Fensters.

Wann werden Spieldaten und Ticketinfos bekannt?

Die Fifa hat den Spielplan am Freitagabend bekanntgegeben. Die Schweiz startet mit zwei Heimspielen in die Kampagne: Am 5. September steigt der Kracher gegen den Kosovo, drei Tage später folgt das Duell mit Slowenien. Das letzte Quali-Spiel auf Schweizer Boden findet am 15. November gegen die Schweden statt. In welchen Städten und Stadien die Spiele der Nati stattfinden, wird dann laut SFV rund drei Monate vor den jeweiligen Spielen festgelegt. Sobald die Austragungsorte bekannt sind, werden auch genauere Informationen bezüglich Tickets folgen.

Der Schweizer Fahrplan für die WM-Quali 5. September: Schweiz – Kosovo 9. September: Schweiz – Slowenien 10. Oktober: Schweden – Schweiz 13. Oktober: Slowenien – Schweiz 15. November: Schweiz – Schweden 18. November: Kosovo – Schweiz 5. September: Schweiz – Kosovo 9. September: Schweiz – Slowenien 10. Oktober: Schweden – Schweiz 13. Oktober: Slowenien – Schweiz 15. November: Schweiz – Schweden 18. November: Kosovo – Schweiz

Wann verpasste die Nati zuletzt eine WM-Endrunde?

Die Schweizer Nati hat sich über die letzten Jahre zum Stammpersonal an Weltmeisterschaften gemausert. Bei den letzten fünf Austragungen war man stets mit dabei. Eine WM ohne Schweizer Beteiligung gabs zuletzt 2002 in Südkorea und Japan. Damals scheiterte die Nati unter Trainer Enzo Trossero in einer Quali-Gruppe mit den späteren Teilnehmern Russland und Slowenien. Trosseros Nachfolger Köbi Kuhn startete anschliessend mit dem Einzug in die Endrunde in Deutschland vier Jahre später den Schweizer WM-Lauf, der hoffentlich auch 2026 weiter anhält.