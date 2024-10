Serbien tritt am Samstag ersatzgeschwächt gegen die Nati an. Mit Dusan Vlahovic von Juventus fehlt einer seiner besten Spieler. Wieder zurück ist dafür Aleksandar Mitrovic. An den Captain haben die Schweizer keine guten Erinnerungen.

Die Liste der Absenzen ist lang. Serbiens Nationaltrainer Dragan Stojkovic (59) muss in der Partie heute Samstag in Leskovac auf ein halbes Dutzend Spieler verzichten, unter anderem auf Sergej Milinkovic-Savic oder Andrija Zivkovic. Zudem trat Igor Tadic nach dem enttäuschenden EM-Aus in der Vorrunde zurück.

«Auch wenn nicht die grossen Namen auf dem Platz stehen, erwarte ich viele kreative Spieler», sagt Nati-Coach Murat Yakin. Einer davon könnte Andrija Maksimovic sein, das 17-jährige Supertalent von Roter Stern Belgrad.

Der grösste Name, der fehlt, ist Dusan Vlahovic (24), der Stürmer von Juventus Turin. In dieser Saison hat er in neun Spielen für die Alte Dame bereits sieben Mal getroffen. Wie im September verzichtet Vlahovic aber erneut aus familiären Gründen auf den Zusammenzug. Was genau hinter der Absage steckt, darüber gibt es nur Spekulationen. An diesen wollte sich Trainer Stojkovic nicht beteiligen: «Ich spreche nur über Spieler, die hier sind.»

Mitrovics herausragende Quote

Einer davon ist Aleksandar Mitrovic (30). Der Captain und serbische Rekordtorschütze ist wieder zurück, nachdem er wegen einer leichten Verletzung im September gefehlt hatte, was in der Heimat aber nicht bei allen gut angekommen ist. «Ich muss mich nicht rechtfertigen.» Er habe in all den Jahren sein Commitment gegenüber seinem Heimatland immer wieder bewiesen. 58 Tore in 94 Länderspielen sind eine eindrückliche Quote.

Auch deshalb brauchen die Serben ihren Captain dringend, blieben sie doch in den ersten beiden Partien der Nations League gegen Spanien (0:0) und Dänemark (0:2) ohne Tore. Mitrovic ist ein Garant dafür. Auch bei Al-Hilal ist der Serbe, der 2023 von Fulham nach Saudi-Arabien wechselte, sein Geld wert. In fünf von sechs Liga-Spielen traf er doppelt, 14 Treffer in elf Pflichtspielen sind eine überragende Quote, auch wenn die saudische Liga nicht zu den stärksten zählt.

Auch die Nati kann ein Lied von Mitrovics Stärke singen. In beiden WM-Duellen 2018 und 2022 traf Mitrovic gegen die Schweiz und bereitete Akanji und Co. gehörige Probleme. Auch heute muss die Nati vor allem ihn stoppen. In Anbetracht der vielen Abwesenden umso mehr.

