1/6 Marco Odermatt wird das Spiel Schweiz gegen Deutschland im Stadion verfolgen.

Einer, der weiss, wie man Deutschland bezwingt, ist Patrick Fischer (48). Dem Eishockey-Naticoach gelang es im Mai, das Trauma gegen den grossen Nachbarn zu überwinden, als die Nati in Prag auf dem Weg zu WM-Silber den Erzrivalen im Viertelfinal 3:1 besiegte. «Daran haben wir natürlich sehr schöne Erinnerungen», sagt Fischer zu Blick. «Aber auch zuvor hatten wir uns viele intensive und hart umkämpfte Duelle geliefert.» Der Zuger drückt heute der Fussball-Nati die Daumen: «Ich bin überzeugt, dass sie mit einer geschlossenen Teamleistung, viel Siegeswillen und der nötigen Coolness ein positives Resultat erzielen kann.»

Ski-Stars sind optimistisch

Die Nati näher kennt Marco Odermatt (26). Der Ski-Superstar stattete dem Team von Murat Yakin in der Vorbereitung in St. Gallen einen Besuch ab – und trainierte mit Shaqiri und Co. sogar mit. Auch in Frankfurt wird der dreifache Gesamtweltcup-Sieger heute hautnah dabei sein und das Spiel auf Einladung des SFV in einer Loge verfolgen.

Die Vorfreude des Olympiasiegers und Weltmeisters ist riesig, auch wegen der vielen Schweizer Fans. «Diese waren in den ersten zwei Spielen fantastisch.» Odermatt traut Yakins Männern einiges zu: «Natürlich ist Deutschland Favorit. Die Nati hat aber gegen Ungarn und gegen die Schotten gezeigt, dass sie gut vorbereitet ist. Mein Tipp: Wir verlieren nicht.»

Ebenfalls am Mitfiebern ist Odermatt Ski-Nati-Kollegin Wendy Holdener (31). «Ich bin nicht nervös beim Zuschauen, aber sehr patriotisch. Ich tippe auf einen 2:1-Sieg für die Schweiz», so die mehrfache Olympia- und WM-Medaillengewinnerin. Wenn sie Zeit hat, verfolgt die Schwyzerin auch andere EM-Spiele. Holdeners Lieblingsspieler in der Nati ist Yann Sommer. Und wie weit schafft es die Nati an diesem Turnier? «Den Einzug in den Viertelfinal traue ich ihr schon zu.»

Hülkenberg: «Die Luft wird dünn für die Schweiz»

Auch in der Formel 1 sorgt die Partie für Interesse. Der Deutsche Nico Hülkenberg (36) vom Team Haas hat einen besonderen Bezug zur Schweiz. Vor seinem Umzug nach Monaco lebte er längere Zeit in Ermatingen TG. Und in der Saison 2013 fuhr er eine Saison für Sauber, 2025 wird er beim Rennstall in Hinwil sein Comeback geben. Hülkenberg sagt zu Blick: «Die Luft wird dünn für die Schweizer. Aber dies sind sie sich ja in den Bergen gewohnt.» Sein Tipp: «Deutschland gewinnt 2:1. Aber gut, dass beide weiterkommen.»

Sein Landsmann Sebastian Vettel (36) wohnt seit Jahren mit seiner Familie im Kanton Thurgau, seine drei Kinder sind in der Schweiz aufgewachsen. Auch der 2022 zurückgetretene vierfache Formel-1-Champion (2010 bis 2013) fiebert der Partie entgegen: «Meine Kinder sind für die Schweiz, wir Eltern für Deutschland.» Vettel ist ein grosser Fan von Eintracht Frankfurt, 2008 war er mit Blick beim EM-Spiel der Nati in Basel (2:0) – im Schweizer Leibchen. Der Wunsch des 53-fachen GP-Siegers für die heutige Partie: «Ein Unentschieden und dass beide Teams noch lange im Turnier bleiben.»

