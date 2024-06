Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Die einzige Schweizer Startelf, die seit 1956 ein Spiel gegen Deutschland gewinnen konnte.

Lucas Werder Reporter Fussball

Das hat es zuvor über ein halbes Jahrhundert nicht mehr gegeben! Im Mai 2012 feiert die Nati im Testspiel gegen Deutschland einen historischen 5:3-Sieg. Hauptverantwortlich dafür, dass in Basel eine Schweizer Durststrecke von 18 Spielen und 56 Jahren ihr Ende findet: Dreifach-Torschütze Eren Derdiyok (36).

«Ich denke noch oft an dieses Spiel zurück», sagt der Basler zu Blick. «Zu Hause im Joggeli drei Tore gegen Deutschland zu erzielen, war schon etwas ganz Spezielles.» 60 Länderspiele hat Derdiyok insgesamt für die Schweiz bestritten. Und obwohl es sich beim Coup gegen Deutschland nur um ein Testspiel handelte, steht die Partie in seinem persönlichen Ranking ganz zu oberst. «Das und mein Debüt gegen England. Damals bin ich zur Pause reingekommen und habe gleich mein erstes Tor erzielt», erinnert sich der Stürmer.

Seit 2012 nicht mehr gegen Deutschland verloren

Wenn Derdiyok heute an seinen Gala-Auftritt gegen Deutschland zurückdenkt, schwingt neben einer grossen Portion Stolz auch ein kleines bisschen Ärger mit. «Kurz vor dem Spiel habe ich in Hoffenheim unterschrieben. Hätte ich noch etwas zugewartet, hätte nach dem Spiel sicher ein noch grösserer Klub angeklopft», erzählt der damalige Leverkusen-Profi. Bereut habe er seinen Wechsel aber nicht. «Ich hätte ja auch ein schlechtes Spiel zeigen und mich verletzten können», sagt er Derdiyok über den bis heute letzten Schweizer Sieg gegen Deutschland.

Klappt es zwölf Jahre später ausgerechnet an der EM in Deutschland wieder? «Es wird enorm schwierig», glaubt Derdiyok. «Aber weil Deutschland auch bereits durch ist, könnte ein Punkt drinliegen.» So also, wie in den einzigen zwei Duellen seit dem 5:3-Sieg. In der Nations League im Herbst 2022 gab es ein 1:1 und ein 3:3.