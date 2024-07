Was sagen Yakin und Contini zur Vertragsverlängerung?

13:58 Uhr

Hallo und herzlich willkommen

Am letzten Freitag wurde klar, was sich nach toller EM-Kampagne bereits abzeichnete: Murat Yakin bleibt Trainer der Schweizer Nati. Mit an Bord bleibt auch sein Assistent Giorgio Contini. Bei beiden ist jedoch noch unklar, bis wann das neue Arbeitspapier gültig ist. Ab 16 Uhr treten Yakin und Contini zusammen mit SFV-Präsident Dominique Blanc und Nati-Direktor Pierluigi Tami vor die Medien und wollen über die weitere Zusammenarbeit informieren.

Bis es losgeht, gibts hier noch ein paar Sachen zum Nachlesen: