Xherdan Shaqiri hat die Schweizer Nati geprägt

An sechs Turnieren in Folge qualifiziert sich die Nati für die K.-o-Phase. Und immer hatte Xherdan Shaqiri wesentlichen Anteil. Eine Übersicht der Highlights von «Shaq-Attack».

1/17 März 2010 gegen Uruguay: Erstes Spiel im Nati-Dress für Xherdan Shaqiri.

Christian Finkbeiner Fussballchef

WM 2014 in Brasilien: Vorrunde gegen Honduras (3:0)

Die Nati ist unter Druck. Nach der 2:5-Pleite gegen Frankreich braucht sie einen Sieg, um sich für die Achtelfinals zu qualifizieren. Und das Duell gegen Honduras im Dschungel von Manaus wird zur grossen Show des Xherdan Shaqiri. Hitzfeld bringt den Zauberzwerg auf der Position der Nummer 10 hinter der Spitze. Und Shaq schiesst im Alleingang die Nati mit einem Hattrick zu einem 3:0-Sieg und damit in die Achtelfinals.

EM 2016 in Frankreich: Achtelfinal gegen Polen (1:1, 4:5 n.P.)

Nach einer schwachen ersten Halbzeit liegt die Nati zur Pause 0:1 zurück. Dann dreht sie auf, verpasst den Ausgleich aber mehrmals, ehe in der 82. Minute die Stunde von Shaq schlägt. Mit einem herrlichen Seitfallzieher trifft er via Pfosten zum 1:1 und schiesst die Nati damit in die Verlängerung. Es ist einer der schönsten Treffer in der Nati-Geschichte. In der Verlängerung steht die Schweiz dem Sieg näher, im Penaltyschiessen zieht sie dann aber den Kürzeren. Zwar trifft Shaq, aber da nach ihm Granit Xhaka verschiesst, platzt der Traum vom Viertelfinal-Einzug.

WM 2018 in Russland: Vorrunde gegen Serbien (2:1)

Die Stimmung in Kaliningrad ist aufgeheizt und gegenüber den albanisch-stämmigen Spielern in der Nati feindlich. Kurz nach der Pause gleicht Granit Xhaka den frühen Führungstreffer der Serben aus und zeigt beim Jubel den Doppeladler. Beim danach folgenden Schlagabtausch hält die Nati das bessere Ende für sich – dank Shaqiri. In der 90. Minute zieht er alleine auf das serbische Tor los und trifft zum 2:1. Nun bricht es auch aus ihm heraus: Auch er zeigt den Doppeladler-Jubel und entfacht eine hitzige Diskussion, die tagelang das Land in Atem hält.

Jubel mit Doppel-Adler: Shaqiri schiesst die Nati in der 90. Minute zum Sieg! ( 00:55 )

EM 2021: Vorrunde gegen die Türkei (3:1)

Nach dem 0:3 gegen Italien herrscht dicke Luft rund um die Nati. Es droht das frühe Aus in der Vorrunde. Doch gegen die Türkei zieht die Schweiz noch einmal den Kopf aus der Schlinge. Matchwinner beim 3:1 ist Shaqiri, der zweimal trifft und der Nati damit den Weg in die Achtelfinals ebnet. Nach dem Achtelfinal-Coup gegen Frankreich (Sieg im Penaltyschiessen) hält die Nati auch im Viertelfinal gegen Spanien gut mit und rettet sich dank eines Treffers von Shaqiri in die Verlängerung. Das Penaltyschiessen (ohne Shaq) geht aber verloren.

Der dritte Assist für Zuber: So erzielt Shaqiri gegen die Türkei sein zweites Tor ( 00:28 )

Der Captain machts: Jaaaaaa! Shaqiri gleicht gegen Spanien aus ( 01:00 )

WM 2022 in Katar: Vorrunde gegen Serbien (3:2)

Wieder kommt es zum Duell gegen Serbien, wieder stehen Xhaka und Shaqiri im Fokus. Und beide liefern ab. Shaq trifft zum 1:0 und legt sich beim Jubel vor den serbischen Fans den Finger auf die Lippen. Diese hatten zuvor mehrmals skandiert: «Tötet die Albaner.» Auch den Ausgleich von Breel Embolo zum 2:2 leitet Shaqiri ein, ebenso den Siegtreffer von Remo Freuler kurz nach der Pause. Shaq liefert einmal mehr ab, wenn es wichtig wird. Die Nati steht auch zum fünften Mal in Folge in den Achtelfinals.

Traumstart für die Schweiz: Rekord-Spieler Shaqiri bringt die Schweiz früh in Front ( 00:22 )

EM 2024 in Deutschland: Vorrunde gegen Schottland (1:1)

Erstmals seit der WM 2014 ist Shaq an einer Endrunde nur als Joker vorgesehen. Nachdem er gegen Ungarn 90 Minuten auf der Bank schmoren musste, bringt ihn Murat Yakin im zweiten Spiel gegen Schottland von Beginn an. Die Nati tut sich schwer, gerät in Rückstand, ehe Shaq wieder einmal für einen magischen Moment sorgt. Er antizipiert einen zu kurz geratenen Rückpass und trifft mit einem Direktschuss aus 20 Metern ins Lattenkreuz: 1:1. Die Krönung bleibt Shaq im Viertelfinal gegen England verwehrt. Nach seiner Einwechslung verpasst er kurz vor Ende der Verlängerung den Lucky Punch, als sein direkt getretener Corner ans Lattenkreuz knallt. Im Penaltyschiessen verwertet Shaq seinen Versuch zwar souverän, wegen Akanjis Fehlschuss scheidet die Nati aber aus.

