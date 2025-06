Die Schweizer Nati besucht das NBA-Team der Utah Jazz und bekommt während der Trainings ein Drohnen-Verbot. Hier gibts alle News aus dem Camp in Übersee.

Darum gehts Schweizer Nationalmannschaft besucht NBA-Team und geniesst Freizeit in Salt Lake City

Nati-Spieler verbringen Nachmittag auf dem Golfplatz bei idealem Wetter

Zu Besuch bei der NBA

Dass Murat Yakin ein Fan von US-Sport ist, hat er bereits auf der Reise nach Salt Lake City ausführlich erzählt. Am Mittwochnachmittag besucht das Nationalteam das NBA-Team Utah Jazz. Auf dem Programm steht eine Besichtigung der Teaminfrastruktur, ein Treffen mit Trainer Will Hardy sowie einigen Spielern, die in der aktuellen Sommerpause zum Spezialtraining vor Ort sind.

Freizeit auf dem Golfplatz

Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein bei Temperaturen um die 25 Grad. Ideale Voraussetzungen für einige Nati-Spieler, sich dem Lieblingshobby zu widmen: dem Golfen. Am Dienstag verbrachten mehrere Mitglieder des Nati-Camps den Nachmittag auf dem Golfplatz, andere Spieler machten die grösste Einkaufsmall der Stadt unsicher.

Ansturm auf Match-Tickets

Wenn man in der Stadt Salt Lake City unterwegs ist, weiss kaum jemand, dass am Samstag die Schweizer Nationalmannschaft gegen Mexiko ein Fussballspiel austrägt. Doch die Vorverkaufszahlen zeigen eine andere Sprache: Die Vorfreude bei der Latino-Community im Bundesstaat Utah ist gewaltig. Zwischen 35’000 und 40’000 Fans werden am Samstag erwartet im Rice–Eccles Stadion, wo sonst die American Football Mannschaft der Utah Universität ihre Heimspiele austrägt.

Drohnen-Verbot für die Nati

Für die Analyse der Trainings hat die Schweizer Nationalmannschaft schon seit längerem unter Murat Yakin auch Drohnen dabei, die die Einheiten aus der Luft filmen für die Analyse. Auf dem Trainingsgelände der Utah Universität ist dies allerdings nicht erlaubt. Es herrscht striktes Drohnen-Verbot. Unter anderem auch, weil sich auf dem Universitäts-Campus ein Spital mit Helikopterlandeplatz befindet.