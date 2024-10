Ein Punkt aus vier Spielen: Die Schweizer Nati hat am Dienstag erstmals in dieser Nations-League-Kampagne nicht verloren. Eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung beim vermeintlichen 3:2 von Zeki Amdouni gibt nach dem Spiel aber zu reden.

Zum zweiten Mal im dritten Spiel wird der Schweiz ein Tor aberkannt, weil die Eckball-Flanke während des Fluges im Aus gewesen sein soll. Foto: TOTO MARTI 1/6

Tobias Wedermann Fussballchef

Es ist kaum zu glauben. Innerhalb von drei Spielen wurden der Schweizer Nati nun zwei Tore von den Schiedsrichtern geklaut, da der getretene Eckball vermeintlich im Aus gewesen sein soll. Und wie schon gegen die Spanier in Genf gibt es keine TV-Bilder, die das bestätigen. Ganz im Gegenteil: Aufgrund der Flugkurve des Eckballs von Filip Ugrinic und der Positionierung des Linienrichters ist die Schiedsrichterentscheidung höchst fragwürdig. Und gleichzeitig unterstreicht es die Situation der Nati beispielhaft, dass aktuell nicht viel gelingen will.

1:23 Sieglos in der Nations League: «Die Nati hat bisher ein mageres Süppchen gekocht»

«Es ist erneut eine Schlüsselsituation, die so entschieden wird. Es ist sehr schade, aber es gibt diese Linientechnik in der Nations League nicht und deshalb können wir es nicht ändern – wir hätten es verdient gehabt, uns mit diesem Tor zu belohnen», sagt Nati-Trainer Murat Yakin nach dem Spiel zu der Szene rund um das aberkannte 3:2 von Zeki Amdouni. So bleibt es beim Unentschieden zwischen der Schweiz und Dänemark.

«Ein Punkt aus vier Spielen ist viel zu wenig»

«Niemand hat gemeckert, keiner auf dem Platz hat dieses Aus so wahrgenommen ausser die Schiedsrichter», sagt Breel Embolo zur Szene. Es sei nervig und enttäuschend. «Aber wir können es nicht ändern, wir wollen die Schuld auch nicht beim Schiedsrichter suchen», so der Stürmer. Gleiches gilt für Goalie Gregor Kobel: «Es kommt jetzt einfach auch viel zusammen, wenn der Ball wirklich nicht im Aus war, ist das sehr bitter.»

2:06 «Besser, aber nicht genug»: Nati-Direktor Tami bewertet die Leistung gegen Dänemark

Die neue Nummer eins der Schweiz will die Schuld für die Sieglos-Serie aber niemandem abschieben. «Ein Punkt aus vier Spielen ist viel zu wenig, das muss man ganz klar sagen. Das ist enttäuschend für jeden in der Kabine. Wir haben die Gegentore zu einfach bekommen», so Kobel. Beim Dänen-Tor zum 1:1 reiche ein Chipball, um die ganze Defensive zu überraschen. «Das darf uns so nicht passieren.»

Doch Kobel sieht auch eine positive Entwicklung im Vergleich zum Grusel-Kick in Serbien. «Wir hatten mehr Kontrolle, mehr Chancen und es war wichtig, eine Reaktion zu zeigen.» Breel Embolo glaubt, dass der Punkt sehr hilfreich sein kann fürs Team. «Natürlich wollten wir gewinnen, aber die zwei Tore und der Punkt können wichtig sein für die Moral.» Dies gilt es dann im November im Heimspiel gegen Serbien und auswärts gegen Spanien zu beweisen.

