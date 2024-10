2:2 gegen Dänemark – wieder kein Sieg für die Nati. Foto: TOTO MARTI 1/25

Murat Yakin (gegenüber SRF)

«Die Reaktion hat mir gut gefallen. Ich habe mich bei der Mannschaft für den Einsatz bedankt. Leider konnten wir uns nicht mit einem Sieg belohnen. Nach der Niederlage gegen Serbien gab es viele Gespräche. Gerade bei Xhaka hat man gesehen, dass die Leader wieder vorangegangen sind. Offensiv haben wir vieles richtig gemacht. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein, zwei kleine Chancen und der Gegner wenig. Aber der Gegner kommt aus einfachen Chancen zu Toren. Die Dänen waren sehr offensiv aufgestellt. Die Idee hinter dem Systemwechsel war, nicht immer die spielerische Lösung zu suchen. Damit hat der Gegner nicht gerechnet. Es gab gute Phasen in der offensiven Umschaltphasen. Wir haben es noch selber in der Hand, in der League A zu bleiben. Mit dem Punkt sind wir noch im Rennen.»

Remo Freuler (gegenüber SRF)

«Leistungstechnisch haben wir einen Schritt vorwärtsgemacht. Wir haben auf einen Sieg gehofft, aber wir haben wieder die Gegentore zu einfach bekommen. Es nervt uns sicher, dass wir das 1:0 so schnell aus der Hand gegeben haben. Das ist nicht schön. Punktemässig sind wir klar hinten nach. Wir müssen die Serben zu Hause schlagen, das ist unser Ziel und dann müssen wir in Spanien etwas holen, damit wir das Ziel mit dem Verbleib in der League A erreichen.»

Fabian Rieder (gegenüber SRF)

«Wir wollten eine Reaktion zeigen. Wir haben gut agiert, waren gut in den Zweikämpfen und haben nicht viel zugelassen. Trotzdem ist es am Ende nur ein Punkt. Das ist zu wenig für uns und unsere Ambitionen. Ich glaube, es fängt ganz vorne an und hört ganz hinten auf. Wenn man Tore bekommt, muss man vorne welche machen. Am Ende vom Tag haben wir vorne einen zu wenig gemacht und hinten einen zu viel bekommen. Ich konnte auf meiner Lieblingsposition spielen, dort fühle ich mich sehr wohl. Das Zusammenspiel hat gut geklappt, das müssen wir mitnehmen. Trotzdem ärgert uns der verpasste Sieg.»

Gregor Kobel (gegenüber SRF)

«Das Wichtigste ist, dass wir eine bessere Leistung zeigen. Das haben wir geschafft. Aber wir haben zu einfache Tore kassiert. Das müssen wir besser hinbekommen. Am Schluss ist der Frust sicher da. Wir konnten wieder nicht gewinnen. Wir waren nach dem 1:0 kurz unachtsam. Wir wussten, dass sie schnell die Tiefe suchen und Freistosse schnell ausführen. Es kann nicht sein, dass wir uns so überraschen lassen. Mir ist zu null zu spielen nicht wichtig, mir ist wichtig, dass wir gewinnen. Ein Punkt nach vier Spielen ist nicht genug.»

0:38 Nati-Tor zählt nicht: Diese Ugrinic-Flanke soll im Aus gewesen sein

Breel Embolo (gegenüber SRF)

«Seit ich Fussball spiele, ist mir das noch nie passiert, dass der Ball zweimal reingeht und der Schiri sagt, er war draussen. Man kann immer bisschen schauen, wie die Spieler reagieren. Keiner reklamiert, wir wollen jubeln, aber der Schiri sagt, der Ball war draussen. Wir müssen es akzeptieren. Es ist wieder einmal ein Entscheid gegen uns. Wir müssen schlucken lernen, das gehört leider dazu. Wir hatten einen Systemwechsel, der uns gutgetan hat. Die Leistung war gut. Wir müssen einfach lernen, ein bisschen schlauer zu sein. Es sind Kleinigkeiten, die das Spiel entscheiden. Der Punkt tut zumindest mal für die Moral gut.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos