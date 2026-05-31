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Fussball: Ndoye über Karriere, Heimat und grosse Vorbilder
Nati-Star im Interview
Dan Ndoye über Karriere, Heimat und grosse Vorbilder
Panini-Sticker, PlayStation und ein Jubel auf Abruf: Dan Ndoye gibt Einblick in seine Welt abseits des Platzes.
Publiziert: 00:00 Uhr
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Carlo Emanuele Frezza
Reporter Fussball
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