Über Schweden-Pleite 2028

«Damals war es nicht einfach für mich, es war mein erstes grosses Turnier. Im Achtelfinal nach einer guten Gruppenphase haben wir unsere schlechteste Leistung gezeigt, als es am wichtigsten war. Ich erinnere mich an das Gegentor, wo ich den Ball blocken wollte und dann ins eigene Tor lenkte, obwohl Yann Sommer ihn locker gehalten hätte. Aber das passiert. Danach war es schwer. Aber ich hatte mehr Mühe, die Niederlage gegen Spanien und England zu verdauen, wo ich im Penaltyschiessen involviert war.»