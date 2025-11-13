Ende der PK
Das wars von der PK mit Manuel Akanji. Danke fürs Mitlesen. Die nächste PK hält die Nati morgen Freitag in Genf.
Wo gibts die besten Fans? Bei Inter, City oder Dortmund?
«Schwierige Frage. Bei Inter muss ich sagen, habe ich erst drei Spiele vor allen Fans gemacht, weil es davor ein Problem in der Fanszene gab. Da war die Stimmung sehr, sehr gut, und ich spiele gern dort. Aber die gelbe Wand in Dortmund war auch krass. Wir werden dort bald mit Inter spielen, darauf freue ich mich sehr. Das sind zwei der besten Stadien bezüglich der Fans.»
Über die WM-Aufstockung auf 48 Teams
«Ich hoffe, dass die Qualität nicht abnimmt. Es hatte einen Grund, dass es bisher 32 Teams war. Mit mehr Mannschaften hat man auch in der Champions League einen Qualitätsverlust gemerkt.»
Über Yann Sommer bei Inter
«Meine Frau war gerade gestern bei ihm zu Hause. Wir verstehen uns sehr gut, machen viel zusammen, jetzt, wo wir zusammen spielen. Wir wohnen nur ein paar Minuten zu Fuss auseinander. Wir reden auch viel über die Nati. Er fragt, wie es den Leuten geht, und richtet Grüsse aus. Ich glaube aber nicht, dass er sich ein Comeback überlegt. Er ist zufrieden mit etwas mehr Freizeit.»
Über seine WM-Erinnerungen
«Ich kann mich an den Final erinnern, Brasilien gegen Deutschland. Wann war das, 98 oder 02? Ich habe es nicht live gesehen, weil ich zu jung war. Wobei, damals (02) war ich sieben Jahre alt, vielleicht habe ich es doch geschaut. Ich weiss auch noch, wie Italien gegen Frankreich gewonnen hat. Das war 2006.»
Über den Vergleich Champions League / WM
«Ich habe mit City die Champions League gewonnen. Aber ich glaube, an einer Endrunde, wo das Land hinter dir steht, ist noch etwas Grösseres für mich persönlich, weil man die Unterstützung des ganzen Landes spürt.»
Über den WM-Traum
«Es ist natürlich speziell, aber ich kann noch nicht so weit denken, weil wir uns zunächst qualifizieren müssen. Ich habe als Kind aber nie gedacht, dass ich drei WMs spielen werde.»
Über den Vergleich zu anderen Mannschaften
«Ich sehe uns sehr gut. Individuell haben wir nicht die gleichen Spieler wie andere Länder. Aber das ist nicht entscheidend, weil wir sehr gut als Einheit agieren. Ich kann mich an wenige Spiele erinnern, in denen wir die schlechtere Mannschaft waren. An der EM waren wir spielerisch eine der besten Mannschaften. Wir können jeden schlagen.»
Über Schweden-Pleite 2028
«Damals war es nicht einfach für mich, es war mein erstes grosses Turnier. Im Achtelfinal nach einer guten Gruppenphase haben wir unsere schlechteste Leistung gezeigt, als es am wichtigsten war. Ich erinnere mich an das Gegentor, wo ich den Ball blocken wollte und dann ins eigene Tor lenkte, obwohl Yann Sommer ihn locker gehalten hätte. Aber das passiert. Danach war es schwer. Aber ich hatte mehr Mühe, die Niederlage gegen Spanien und England zu verdauen, wo ich im Penaltyschiessen involviert war.»
Über seine Haare
«Es ist eine Frisörin aus Zürich. Frauen machen die Haare meistens besser. Gestern kam sie wieder, und deshalb habe ich neue Haare. Ich überlasse es meistens ihr, sie zeigt mir ein paar Bilder, und dann entscheide ich.»
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
5
9
2
4
3
9
3
4
1
6
4
4
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
10
2
4
5
10
3
4
-3
3
4
4
-13
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
6
10
2
4
1
7
3
4
2
4
4
4
-9
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
19
16
2
6
6
13
3
7
-5
10
4
7
-5
3
5
6
-15
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
16
15
2
6
8
13
3
6
5
10
4
7
2
8
5
7
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
26
18
2
6
10
15
3
7
-4
9
4
7
-10
4
5
6
-22
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
15
14
2
7
9
13
3
6
3
10
4
7
-4
7
5
6
-23
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
18
18
2
6
3
11
3
6
0
10
4
7
-9
5
5
7
-12
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
19
16
2
7
4
13
3
7
4
12
4
6
-9
6
5
6
-18
0