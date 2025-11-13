DE
FR
Abonnieren
Akanji spricht über Leaderrolle neben Xhaka
0:45
«Hängt nicht nur an uns zwei»:Akanji spricht über Leaderrolle neben Xhaka

Akanji über Leaderrolle neben Xhaka
«Ich habe immer versucht, Verantwortung zu übernehmen»

Das WM-Quali-Spiel gegen Schweden am Samstag kommt näher. Zwei Tage vor dem Spiel gibt Abwehrchef Manuel Akanji an der Nati-Pressekonferenz Auskunft über den Stand der Vorbereitungen auf die Partie in Genf. Hier im Stream und Ticker bist du ab 11 Uhr live mit dabei.
Publiziert: 10:56 Uhr
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Teilen
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport
vor 21 Minuten

Ende der PK

Das wars von der PK mit Manuel Akanji. Danke fürs Mitlesen. Die nächste PK hält die Nati morgen Freitag in Genf. 

vor 21 Minuten

Wo gibts die besten Fans? Bei Inter, City oder Dortmund?

«Schwierige Frage. Bei Inter muss ich sagen, habe ich erst drei Spiele vor allen Fans gemacht, weil es davor ein Problem in der Fanszene gab. Da war die Stimmung sehr, sehr gut, und ich spiele gern dort. Aber die gelbe Wand in Dortmund war auch krass. Wir werden dort bald mit Inter spielen, darauf freue ich mich sehr. Das sind zwei der besten Stadien bezüglich der Fans.»

vor 23 Minuten

Über die WM-Aufstockung auf 48 Teams

«Ich hoffe, dass die Qualität nicht abnimmt. Es hatte einen Grund, dass es bisher 32 Teams war. Mit mehr Mannschaften hat man auch in der Champions League einen Qualitätsverlust gemerkt.»

vor 24 Minuten

Über Yann Sommer bei Inter

«Meine Frau war gerade gestern bei ihm zu Hause. Wir verstehen uns sehr gut, machen viel zusammen, jetzt, wo wir zusammen spielen. Wir wohnen nur ein paar Minuten zu Fuss auseinander. Wir reden auch viel über die Nati. Er fragt, wie es den Leuten geht, und richtet Grüsse aus. Ich glaube aber nicht, dass er sich ein Comeback überlegt. Er ist zufrieden mit etwas mehr Freizeit.»

vor 26 Minuten

Über seine WM-Erinnerungen

«Ich kann mich an den Final erinnern, Brasilien gegen Deutschland. Wann war das, 98 oder 02? Ich habe es nicht live gesehen, weil ich zu jung war. Wobei, damals (02) war ich sieben Jahre alt, vielleicht habe ich es doch geschaut. Ich weiss auch noch, wie Italien gegen Frankreich gewonnen hat. Das war 2006.»

vor 28 Minuten

Über den Vergleich Champions League / WM

«Ich habe mit City die Champions League gewonnen. Aber ich glaube, an einer Endrunde, wo das Land hinter dir steht, ist noch etwas Grösseres für mich persönlich, weil man die Unterstützung des ganzen Landes spürt.»

vor 29 Minuten

Über den WM-Traum

«Es ist natürlich speziell, aber ich kann noch nicht so weit denken, weil wir uns zunächst qualifizieren müssen. Ich habe als Kind aber nie gedacht, dass ich drei WMs spielen werde.»

vor 30 Minuten

Über den Vergleich zu anderen Mannschaften

«Ich sehe uns sehr gut. Individuell haben wir nicht die gleichen Spieler wie andere Länder. Aber das ist nicht entscheidend, weil wir sehr gut als Einheit agieren. Ich kann mich an wenige Spiele erinnern, in denen wir die schlechtere Mannschaft waren. An der EM waren wir spielerisch eine der besten Mannschaften. Wir können jeden schlagen.»

vor 32 Minuten

Über Schweden-Pleite 2028

«Damals war es nicht einfach für mich, es war mein erstes grosses Turnier. Im Achtelfinal nach einer guten Gruppenphase haben wir unsere schlechteste Leistung gezeigt, als es am wichtigsten war. Ich erinnere mich an das Gegentor, wo ich den Ball blocken wollte und dann ins eigene Tor lenkte, obwohl Yann Sommer ihn locker gehalten hätte. Aber das passiert. Danach war es schwer. Aber ich hatte mehr Mühe, die Niederlage gegen Spanien und England zu verdauen, wo ich im Penaltyschiessen involviert war.»

vor 34 Minuten

Über seine Haare

«Es ist eine Frisörin aus Zürich. Frauen machen die Haare meistens besser. Gestern kam sie wieder, und deshalb habe ich neue Haare. Ich überlasse es meistens ihr, sie zeigt mir ein paar Bilder, und dann entscheide ich.»

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
6
10
2
Ukraine
Ukraine
4
1
7
3
Island
Island
4
2
4
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
-9
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
7
10
2
Ungarn
Ungarn
4
1
5
3
Irland
Irland
4
-1
4
4
Armenien
Armenien
4
-7
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
6
10
15
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
7
-10
4
5
Moldawien
Moldawien
6
-22
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
6
18
18
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
6
0
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
7
-12
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Schweden
Schweden
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Qualifikation zur WM 2026
        Qualifikation zur WM 2026
        Schweden
        Schweden
        Schweiz
        Schweiz