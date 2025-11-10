Darum gehts
- Noah Okafors Interview sorgt für Aufsehen und Kritik
- Alex Frei sieht Okafors Äusserungen als Hilferuf und falsche Beratung
- 80 Prozent in der Fussballwelt ist laut Frei mehr Schein als Sein
Es sind hohe Wellen, die das Interview von Noah Okafor (25) mit «The Athletic» geschlagen hat. Darin äussert er seinen Frust über die Nicht-Nominationen und vor allem die Funkstille, greift sowohl den Verband als auch den Trainer Murat Yakin (51) an.
Der Schweizer Rekordtorschütze und Blick-Experte Alex Frei (46) spricht in der aktuellen Podcastfolge von FORZA! XXL über das Dilemma rund um Noah Okafor. «Ich habe ihn in der U18 beim FC Basel trainiert. Noah ist ein herzlicher, lustiger und toller Junge», so Frei. Er habe sein Interview und die Berichterstattung verfolgt, und er sei mit dieser Aktion klar über die Leitplanken hinaus. «Ich werte das als einen Hilferuf. Ich kann sein Unverständnis, nicht im Aufgebot zu sein, ein Stück weit nachvollziehen, am Ende des Tages ist er aber komplett falsch beraten», so Frei.
Alleine den Wechsel vom grossen AC Milan zu Leeds United könne er nicht nachvollziehen und schon gar nicht die Publikation sowie den Zeitpunkt des Interviews oder den oft thematisierten Social-Media-Auftritt mit der Zurschaustellung seines Luxus. «Irgendwann muss ihm doch jemand mal sagen, ein bisschen weniger Rolex und mehr Fussball.»
«Eigentlich mag Yakin Spieler mit einer grossen Fresse»
Es sei ein generelles Problem in der Fussballwelt: «80 Prozent ist mehr Schein als Sein. Alle überschätzen sich masslos.» Dass Okafor ein sehr guter Spieler sei und sich in der Premier League durchsetzen könne, müsse man nicht diskutieren. Auch in der Nati könne er ohne Zweifel eine wichtige Rolle spielen. «Es ist zwei vor zwölf für ihn. Doch ich habe noch Hoffnung», so Frei. Murat Yakin vergesse nicht, was sein Recht ist. «Aber eigentlich mag er Spieler, die eine grosse Fresse haben und dann auch liefern. Es gibt immer Möglichkeiten, diese Türe wieder aufzustossen. Am Schluss ist es ein Luxus, auf ihn zu verzichten», erklärt Frei, der seinen früheren Schützling aber auch in Schutz nimmt.
«Noah Okafor hat nie einen Widerstand gehabt in seiner Jugendkarriere, und alles hat sich von alleine ergeben. Das macht etwas mit einem Menschen», so Frei. Zudem lese und höre er von einem Umfeld, das Okafor stets sage, er sei der Beste. «Er ist nicht der Beste, am Schluss zählt nur das auf dem Platz und deine Statistik.» Die Ausgangslage in der Nati müsse Noah Okafor begreifen. «Wenn Murat Yakin sagt, du bist Ergänzungsspieler und sollst dich durchsetzen, du aber findest, du müsstest spielen, ist das der komplett falsche Weg.»
