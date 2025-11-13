Nach dem Heimtrikot soll jetzt auch das künftige Goalie-Trikot der Schweizer Nati durchgesickert sein. Es wäre ein gewöhnungsbedürftiges Shirt für Gregor Kobel und die übrigen Torhüter.

1/6 Auffällige Muster auf dem Trikot ist sich Gregor Kobel in der Nati gewohnt. Foto: TOTO MARTI

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Noch ist nicht klar, ob die Nati im nächsten Jahr an der WM dabei sein wird. Mindestens einen Punkt brauchen die Schweizer noch, um das Ticket für die Endrunde zu lösen.

Immer konkreter wird aber, mit was für Trikots die Auswahl von Nati-Coach Murat Yakin (51) künftig auflaufen wird. Bereits Anfang Oktober war das neue Schweizer Heimtrikot durchgesickert. Dieses wird wenig überraschend weiter in klassischem Rot und ohne viele Design-Auffälligkeiten auskommen.

Offenbar wird das neue Torwarttrikot der Schweiz in puncto Auffälligkeit aber einiges kompensieren. Das zumindest lassen Bilder vermuten, die jetzt im Internet kursieren und das Leibchen von Gregor Kobel und Co. zeigen soll.

Sollen die Stürmer verwirrt werden?

Demnach werden die Schweizer Keeper in hellblauen Shirts auflaufen. Hinzu kommt eine besonders auffällige Musterung, die an den Blick durch ein Kaleidoskop erinnert. Ob sich da die gegnerischen Stürmer noch auf den Abschluss konzentrieren können?

Noch ist allerdings nicht gesichert, ob es sich dabei wirklich um das Original-Trikot der kommenden Nati-Kampagne handelt. Anders als zum Beispiel Ausrüster Adidas hat Puma sein Design-Geheimnis noch nicht gelüftet.

Bis es so weit ist, läuft die Nati noch mit dem bewährten Trikotsatz auf. Vielleicht kann in den Shirts schon am Samstag beim Heimspiel gegen Schweden die WM-Qualifikation bejubelt werden.