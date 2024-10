Nati gegen Dänemark unter Zugzwang Babbel glaubt nicht an einen Schweizer Sieg

Die Schweizer Nationalmannschaft steht in der Nations League nach drei Spielen immer noch mit null Punkten da – der Abstieg in die Liga B droht. Gegen Dänemark muss ein Sieg her, doch wie Markus Babbel im Blick Kick erzählt, glaubt er nicht daran.