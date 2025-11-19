DE
Nati-Direktor nach WM-Quali
«Wir spielen sehr schönen Fussball»

Die Schweizer Nati qualifiziert sich nach einem 1:1-Remis im Kosovo souverän für die sechste WM in Serie. Nati-Direktor Pierluigi Tami ist mit dem Spielstil der Nati sehr zufrieden.
Publiziert: 01:58 Uhr
