Fussball
Nati
Nati-Direktor Tami zeigt sich mit Spielstil sehr zufrieden
Nati-Direktor nach WM-Quali
«Wir spielen sehr schönen Fussball»
Die Schweizer Nati qualifiziert sich nach einem 1:1-Remis im Kosovo souverän für die sechste WM in Serie. Nati-Direktor Pierluigi Tami ist mit dem Spielstil der Nati sehr zufrieden.
Publiziert: 01:58 Uhr
Florian Raz
Reporter Fussball
Alles zur WM-Quali der Nati
1:40
Quali verlängert Yakin-Vertrag
«Ich will die Nation stolz machen»
1:46
Xhaka und Yakin uneinig
Argentinien als Wunschgegner – oder doch nicht?
1:37
Nati-Direktor nach WM-Quali
«Wir spielen sehr schönen Fussball»
2:38
Embolo nach Quali optimistisch
«Hoffe, dass wir wieder Geschichte schreiben können»
0:47
Im Nati-Abschlusstraining
Xhaka nimmt Stromausfall mit Humor
1:19
Blick-Fussballchef schätzt ein
Warum die Nati in Pristina nichts mehr anbrennen lässt
3:21
Nach Sieg gegen Schweden
Nati-Captain Xhaka warnt vor dem Kosovo
1:13
Embolo witzelt an PK
«Sie spielen mir schneller ab, weil ich der Älteste bin»
Kosovo
Schweiz
