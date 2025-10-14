Nati-Cracks irritiert über Slowenen-Taktik

Nein, fussballerische Feinkost bekommen die gut 15'000 Fans im Stozice-Stadion von Ljubljana nicht geboten. Ganze vier Torschüsse zählen die offiziellen Uefa-Statistiker nach diesen über weite Strecken langweiligen 95 Minuten in Sloweniens Hauptstadt. Die logische Folge: die erste Nati-Nullnummer seit dem Testspiel im März 2024 gegen Dänemark.
Das Yakin-Team findet über 95 Minuten gegen den 5-4-1-Defensivverbund der Slowenen kein probates Mittel. «Uns hat etwas die Kreativität gefehlt. Wir haben zu wenig gemacht», sagte Manuel Akanji, für den die Punkteteilung in Ordnung ging, selbstkritisch. Dass die Nati-Offensive nach zuvor 20 Toren in sechs Spielen für einmal nicht auf Touren kam, lag aber nicht nur an ihr, sondern auch am ultradefensiv eingestellten Gegner – und den schlechten Platzverhältnissen, die dem Gastgeber in die Karten spielten.
Yakin erstaunt über Slowenen
Murat Yakin zeigte sich erstaunt über die enorm defensive Spielweise der Slowenen – immerhin ungeschlagener EM-Achtelfinalist 2024. «Sie haben ja Punkte gebraucht», so Yakin. Doch von Angriffsfussball des Gastgebers keine Spur. Fast vier Minuten läuft das Spiel bereits, bis die Slowenen das erste Mal den Ball unter Kontrolle haben – nachdem die Nati bereits zwei Corner geschlagen hatte. «Sie haben sich nach dem Anspiel sofort zurückfallen lassen», stellte Yakin fest.
Phasenweise hätten seine Spieler im gegnerischen Strafraum die Teamkollegen nicht mehr gesehen, «weil so viele Gegenspieler dringestanden haben», ergänzte der Nati-Coach mit einem süffisanten Lächeln. Auch Akanji zeigte sich erstaunt. «Ich konnte ohne Druck über die Platzhälfte dribbeln, sie haben nicht gepresst und gar nichts riskiert.» Phasenweise verteidigte das Heimteam mit neun Mann – und hoffte vorne auf einen Geniestreich von Superstar Benjamin Sesko.
Kosovo-Sieg tut den Slowenen weh
Die Quittung für ihren Angsthasen-Fussball bekam der Gastgeber, der auch nach vier Quali-Spielen noch ohne Sieg dasteht, nach Abpfiff, als er das Resultat aus Schweden vernahm. Denn nach dem 1:0 des Kosovos in Göteborg kann Slowenien nicht mehr aus eigener Kraft Gruppenzweiter werden, auch wenn es im November zu Hause das Direktduell gegen den Kosovo gewinnen sollte. Auch deshalb bilanzierte Captain Granit Xhaka: «Wir können besser mit dem Punkt leben als sie.»
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
