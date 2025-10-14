Nati-Cracks irritiert über Slowenen-Taktik

Nach den berauschenden Auftritten im September und phasenweise auch beim 2:0 am Freitag in Stockholm gegen Schweden harzt beim 0:0 gegen Slowenien das Angriffsspiel der Nati. Die Gründe: der schlechte Rasen und der sehr defensiv eingestellte Gegner.

1/6 Murat Yakin zeigte sich erstaunt über die enorm defensive Taktik Sloweniens. Foto: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Nein, fussballerische Feinkost bekommen die gut 15'000 Fans im Stozice-Stadion von Ljubljana nicht geboten. Ganze vier Torschüsse zählen die offiziellen Uefa-Statistiker nach diesen über weite Strecken langweiligen 95 Minuten in Sloweniens Hauptstadt. Die logische Folge: die erste Nati-Nullnummer seit dem Testspiel im März 2024 gegen Dänemark.



Das Yakin-Team findet über 95 Minuten gegen den 5-4-1-Defensivverbund der Slowenen kein probates Mittel. «Uns hat etwas die Kreativität gefehlt. Wir haben zu wenig gemacht», sagte Manuel Akanji, für den die Punkteteilung in Ordnung ging, selbstkritisch. Dass die Nati-Offensive nach zuvor 20 Toren in sechs Spielen für einmal nicht auf Touren kam, lag aber nicht nur an ihr, sondern auch am ultradefensiv eingestellten Gegner – und den schlechten Platzverhältnissen, die dem Gastgeber in die Karten spielten.

1:06 Blick-Fussballchef über Remis: «Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein»

Yakin erstaunt über Slowenen

Murat Yakin zeigte sich erstaunt über die enorm defensive Spielweise der Slowenen – immerhin ungeschlagener EM-Achtelfinalist 2024. «Sie haben ja Punkte gebraucht», so Yakin. Doch von Angriffsfussball des Gastgebers keine Spur. Fast vier Minuten läuft das Spiel bereits, bis die Slowenen das erste Mal den Ball unter Kontrolle haben – nachdem die Nati bereits zwei Corner geschlagen hatte. «Sie haben sich nach dem Anspiel sofort zurückfallen lassen», stellte Yakin fest.

Phasenweise hätten seine Spieler im gegnerischen Strafraum die Teamkollegen nicht mehr gesehen, «weil so viele Gegenspieler dringestanden haben», ergänzte der Nati-Coach mit einem süffisanten Lächeln. Auch Akanji zeigte sich erstaunt. «Ich konnte ohne Druck über die Platzhälfte dribbeln, sie haben nicht gepresst und gar nichts riskiert.» Phasenweise verteidigte das Heimteam mit neun Mann – und hoffte vorne auf einen Geniestreich von Superstar Benjamin Sesko.

Kosovo-Sieg tut den Slowenen weh

Die Quittung für ihren Angsthasen-Fussball bekam der Gastgeber, der auch nach vier Quali-Spielen noch ohne Sieg dasteht, nach Abpfiff, als er das Resultat aus Schweden vernahm. Denn nach dem 1:0 des Kosovos in Göteborg kann Slowenien nicht mehr aus eigener Kraft Gruppenzweiter werden, auch wenn es im November zu Hause das Direktduell gegen den Kosovo gewinnen sollte. Auch deshalb bilanzierte Captain Granit Xhaka: «Wir können besser mit dem Punkt leben als sie.»

