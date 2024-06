Wie Granit Xhaka spielt, so spielt die ganze Mannschaft: Was für die Nati gilt, galt letzte Saison auch in Leverkusen. Im Final gegen Deutschland um den EM-Gruppensieg kommts im Mittelfeld zu einem ganz speziellen Duell.

1/11 Granit Xhaka und sein Bewacher Scott McTominay (Nr. 4): Im Spiel Schweiz – Schottland ein unzertrennliches Duo.

Ohne Granit Xhaka (31) wäre Bayer Leverkusen nicht Meister und Pokalsieger geworden. Was in der Nati seit Jahren gilt, galt letzte Saison auch auf Klubebene: Spielt Xhaka gut, spielt auch die Nati gut.

Kein Wunder, stürzen sich vor dem Finalspiel um Rang 1 in der Gruppe A die deutschen Medien auf den besten Spieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison. «So einfach kann Deutschland Xhaka aus dem Spiel nehmen», spottet das Onlineportal «Spox». Und liefert als Grund für Xhakas ungewohnt blassen Auftritt gegen Schottland den Taktikkniff der Briten, dem Schweizer Nati-Captain mit Scott McTominay einen persönlichen Begleitschutz zur Seite gestellt zu haben.

Das mag im Ansatz stimmen. Doch genauso wenig wie von seiner Leistung lässt sich Xhaka von der Erkenntnis unserer Nachbarn, wie er aus dem Spiel zu nehmen sei, irritieren. «Eine sehr gute Idee des schottischen Trainers» sei der Begleitschutz gewesen, aber das sei ja nichts Neues: «McTominay hat mir nach 20 Minuten gesagt, er werde immer bei mir bleiben. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand hinter mir herrennen darf.»

Teamkollege wird zu Xhakas Bewacher

Das nächste Mal wird schon am Sonntag sein. Es wird dann in Frankfurt im Mittelfeldzentrum zu einem ganz besonderen Duell kommen. Aus Xhakas Sicht nicht ganz so speziell wie jenes an der EM 2016 gegen seinen für Albanien spielenden Bruder Taulant. Aber Xhaka wird sich etwas einfallen lassen müssen: Denn sein Bewacher wird aller Voraussicht nach Robert Andrich (29) sein. Jener Andrich, der ihm in der Leverkusener Traumsaison den Rücken freigehalten und mit dem er das am besten austarierte Mittelfeld-Duo der Bundesliga gebildet hat. Andrich kennt den Fussballer Xhaka in- und auswendig – und umgekehrt. Es wird eines der Schlüsselduelle sein.

Dieser Robert Andrich, mit seinem auffälligen Bart und den zahlreichen Tattoos optisch der Typ Haudegen, ist es auch, dessen Urteil sinnbildlich für Xhakas Stellenwert in Deutschlands Fussballszene steht. Denn bevor sie Seite an Seite Leverkusen zum Double führten, war Xhaka der Grund, weshalb Andrich im Herbst 2023 seinen Stammplatz verloren hatte. Trotzdem sagte dieser in dieser Phase: «Granit hat eine grosse Bedeutung: Wenn es mal brenzlig wird, hat man dann solche Leute auf dem Platz, die halt schon einiges erlebt haben. Die auch wissen, wie der Fussball funktioniert. Da ist er schon ein sehr wichtiger Spieler.» Und weiter: «Granit hat zu seinen fussballerischen Fähigkeiten auch seine Führungsqualitäten, die er in die Mannschaft gebracht hat. Er ist einer der Transfers, die auch unabhängig vom Fussball der Mannschaft sehr gutgetan haben.»

Xhakas Kampfansage in Richtung Deutschland

Nicht nur die Augen der Schweizer, auch jene der Deutschen werden am Sonntag auf Xhaka gerichtet sein. Unter dem Brennglas der Öffentlichkeit hat er schon oft sein bestes Level erreicht. Er liebt diese Brisanz – vielleicht braucht er sie sogar. Xhaka jedenfalls ist bereit. Und er wäre nicht Granit Xhaka, würde er vor dem Spiel keine Kampfansage ans gegnerische Lager schicken: «Wir haben auf jeden Fall Respekt vor den Deutschen. Aber wir werden nicht so viel Respekt haben wie die Schotten im Eröffnungsspiel, die Deutschland komplett den Ball überlassen haben. Wir freuen uns, wir sind heiss – und wir wollen das Spiel gewinnen!»

