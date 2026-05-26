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Fussball-Nati: Itten über seine Nati-Nomination durch Yakin
«Musste Geduld haben»
Cedric Itten über sein Nati-Aufgebot
Cedric Itten spricht über den Moment, als Murat Yakin ihn für die Nati nominierte und verrät, wo er den Anruf entgegennahm und wie er reagierte.
Publiziert: vor 51 Minuten
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