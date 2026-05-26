DE
FR
Abonnieren

«Musste Geduld haben»
Cedric Itten über sein Nati-Aufgebot

Cedric Itten spricht über den Moment, als Murat Yakin ihn für die Nati nominierte und verrät, wo er den Anruf entgegennahm und wie er reagierte.
Publiziert: vor 51 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen