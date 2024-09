So funktioniert die Nations League

1/5 Das Mindestziel der Nati und Murat Yakin ist der Verbleib in der Liga A.

Christian Finkbeiner Fussballchef

Gegen wen spielt die Schweiz?

Die Schweiz trifft in der Liga A auf Europameister Spanien (in Genf und Teneriffa), Dänemark (in Kopenhagen und St. Gallen) und Serbien (in Leskovac und Zürich). Gespielt werden im September, Oktober und November je zwei Spiele. «Ein attraktives Los, mit Europameister Spanien als Highlight», sagt Nati-Trainer Murat Yakin. Das Mindestziel ist der Verbleib in der Liga A, auf dem Papier ist die Schweiz aber hinter Spanien das zweitbeste Team der Gruppe.

Wie funktioniert der neue Modus?

Dieser wurde leicht angepasst. Noch immer gibt es vier Ligen. Die Ligen A bis C umfassen 16 Teams (vier Gruppen à vier Teams), die Liga D sechs, wobei Russland weiterhin nicht zugelassen ist. Die besten zwei pro Gruppe in der Liga A qualifizieren sich für die neu geschaffenen Viertelfinals im März 2025, wo in je einem Hin- und Rückspiel die Teilnehmer des Final Four im Juni 2025 ermittelt werden. Die Gruppendritten spielen gegen einen Gruppenzweiten aus der Liga B ein Playoff mit Hin- und Rückspiel um den Verbleib bzw. Aufstieg in die Liga A. Der Tabellenletzte steigt in die Liga B ab.

Was hat die Nati in der Nations League bislang erreicht?

Auch bei der vierten Austragung der 2018 neu lancierten Nations League spielt die Nati in der Liga A. Den grössten Erfolg feierte der SFV bei der ersten Austragung, als die Nati das Final Four in Portugal erreichte, dort dem Gastgeber aber nach einem Ronaldo-Hattrick im Halbfinal unterlag und das Spiel um Platz 3 gegen England im Penaltyschiessen verlor. Die bisherigen Sieger sind Portugal (2019), Frankreich (2021) und Spanien (2023).

Welchen Einfluss hat die Nations League auf die WM-Quali?

Einerseits sichern sich die besten vier Teams der Nations League, die die WM-Quali nicht als Gruppenerster oder -zweiter abschliessen werden, einen Platz in den WM-Playoffs. Hinzu kommt, dass all jene Nationen, die im März noch in einem Playoff der Nations League beschäftigt sind, ihre WM-Quali erst später im Jahr starten werden. Zu guter Letzt geht es auch darum, sich für die Einteilung der Lostöpfe für die Auslosung der WM-Qualifikation im Dezember eine gute Ausgangslage zu schaffen.

Um wie viel Geld geht es?

Für die Verbände gibt es auch bei der vierten Austragung viel Geld zu verdienen. Allein die Antrittsprämie beläuft sich in der Liga A auf 2,25 Millionen Euro. Bei einem Gruppensieg winkt noch einmal dieser Betrag, und bei einer Teilnahme am Final Four gibt es noch einmal mindestens 2,5 Millionen Euro für Platz 4. Der Sieger des Final-Turniers erhält zusätzlich 6 Millionen Euro.

Mehr zum Thema Murat Yakin nimmt Stellung «Schärs Rücktritt hat mich getroffen»

Yakin über Okafor: «Ich bin nicht zufrieden mit seinen Leistungen» ( 01:12 )

Yakin über Schär-Rücktritt: «Es kam für uns sehr überraschend» ( 01:04 )