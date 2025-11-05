Das Aufgebot
Remo Freuler fehlt verletzt, dafür sind Michel Aebischer und Christian Fassnacht wieder zurück im Kader von Murat Yakin.
Yakin über Sierro
«Sierro ist ein sehr intelligenter Spieler. Es war ein bisschen unglücklich, dass ich Vincent so wenig einsetzten konnte aber in den kommenden Spiele sehe ich eine grosse Chance für ihn.»
Die drei Alternativen für Freuler
Yakin sieht Aebischer, Fassnacht und Sierro als mögliche Freuler-Alternativen.
Yakin über Okafor
«Okafor werden wir weiter beobachten. Aktuell sind wir aber gut genug aufgestellt.»
Noah Okafor und Marc Giger sind nicht dabei
«Es sind beide sicher sehr interessante Profile. Ich beobachte beide sehr genau aber wir möchten jetzt nicht gross etwas verändern.»
Yakin über Fassnacht
«Er war sehr glücklich, dass ich in angerufen habe.»
Wie ist der Zustand des Rasens in Genf?
Yakin: «Der Rasen in Genf ist sicher nicht optimal, aber wir haben alles dafür getan, dass wir gute Verhältnisse haben.»
Yakin über den neuen Trainer der Schweden
«Für uns ändert sich eigentlich nicht viel. Wir verfolgen unsere eigene Strategie.»
Yakin fürchtet sich nicht vor den kommenden Spielen
«Der Fokus richtet sich auf das Heimspiel gegen Schweden. Dort probieren wir, den Sack zuzumachen.»
Yakin über Jashari
Auch mit Ardon Jashari hatte Yakin Kontakt. Er sei aber noch nicht ganz bei 100 Prozent.
Yakin über Freuler
«Es ist sehr schade, dass Freuler ausfällt. Es ist sehr unglücklich, dass er das Schlüsselbein gebrochen hat. Wir haben aber gute Optionen im mittelfeld.»
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball.
