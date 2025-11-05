DE
FR
Abonnieren
Jetzt live im Stream:Das macht heute Schlagzeilen

Für die nächsten WM-Quali-Spiele
Aebischer und Fassnacht kehren ins Nati-Kader zurück

In den Spielen gegen Schweden und den Kosovo kann die Nati für die WM alles klarmachen. Wen bietet Trainer Murat Yakin die WM-Quali auf? Ab 10.30 Uhr wissen wir mehr. Die Pressekonferenz gibts hier live.
Publiziert: vor 24 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Teilen
Kommentieren
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport
vor 15 Minuten

Das Aufgebot

Remo Freuler fehlt verletzt, dafür sind Michel Aebischer und Christian Fassnacht wieder zurück im Kader von Murat Yakin.

vor 1 Minute

Yakin über Sierro

«Sierro ist ein sehr intelligenter Spieler. Es war ein bisschen unglücklich, dass ich Vincent so wenig einsetzten konnte aber in den kommenden Spiele sehe ich eine grosse Chance für ihn.»

vor 1 Minute

Die drei Alternativen für Freuler

Yakin sieht Aebischer, Fassnacht und Sierro als mögliche Freuler-Alternativen.

vor 2 Minuten

Yakin über Okafor

«Okafor werden wir weiter beobachten. Aktuell sind wir aber gut genug aufgestellt.»

vor 4 Minuten

Noah Okafor und Marc Giger sind nicht dabei

«Es sind beide sicher sehr interessante Profile. Ich beobachte beide sehr genau aber wir möchten jetzt nicht gross etwas verändern.»

vor 5 Minuten

Yakin über Fassnacht

«Er war sehr glücklich, dass ich in angerufen habe.» 

vor 6 Minuten

Wie ist der Zustand des Rasens in Genf?

Yakin: «Der Rasen in Genf ist sicher nicht optimal, aber wir haben alles dafür getan, dass wir gute Verhältnisse haben.»

vor 8 Minuten

Yakin über den neuen Trainer der Schweden

«Für uns ändert sich eigentlich nicht viel. Wir verfolgen unsere eigene Strategie.»

vor 9 Minuten

Yakin fürchtet sich nicht vor den kommenden Spielen

«Der Fokus richtet sich auf das Heimspiel gegen Schweden. Dort probieren wir, den Sack zuzumachen.»

vor 10 Minuten

Yakin über Jashari

Auch mit Ardon Jashari hatte Yakin Kontakt. Er sei aber noch nicht ganz bei 100 Prozent.

vor 11 Minuten

Yakin über Freuler

«Es ist sehr schade, dass Freuler ausfällt. Es ist sehr unglücklich, dass er das Schlüsselbein gebrochen hat. Wir haben aber gute Optionen im mittelfeld.»

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
6
10
2
Ukraine
Ukraine
4
1
7
3
Island
Island
4
2
4
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
-9
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
7
10
2
Ungarn
Ungarn
4
1
5
3
Irland
Irland
4
-1
4
4
Armenien
Armenien
4
-7
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
6
10
15
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
7
-10
4
5
Moldawien
Moldawien
6
-22
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
6
18
18
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
6
0
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
7
-12
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen