Festung Kybunpark für die Nati Xhaka sieht scherzhaft die Bratwurst als Grund

Die Schweizer Nationalmannschaft spielt am Dienstag in der Nations League zu Hause in St. Gallen gegen Dänemark. Granit Xhaka scherzt an der PK über den Grund der seit sieben Spielen andauernden Ungeschlagenheit im Kybunpark.