Es gibt Tage, die ein Leben, eine Karriere verändern: Ex-Fussballer Georges Bregy (65) erinnert sich an sein Freistoss-Tor im Auftaktspiel der Weltmeisterschaft 1994 gegen die USA. Am Donnerstag ist der Moment 32 Jahre her.

«Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich das Tor sehe»

«Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich das Tor sehe»

Ex-Natispieler Georges Bregy (65) über den Tag, der sein Leben veränderte

Triumph, Drama, Glückseligkeit und Trauer: Schweizer Sportstars erzählen exklusiv für Blick+ vom wichtigsten Tag ihrer Karriere. Es sind persönliche Worte über eindrückliche Momente, die Schweizer Sportfans niemals vergessen können. In unserer mehrteiligen Doku-Reihe «Der Tag» erlebst du diese Ereignisse aus der Sicht der Sportler noch einmal mit – Minute für Minute, Stunde für Stunde.