DE
FR
Abonnieren

Ex-Natispieler Georges Bregy (65) über den Tag, der sein Leben veränderte
«Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich das Tor sehe»

Es gibt Tage, die ein Leben, eine Karriere verändern: Ex-Fussballer Georges Bregy (65) erinnert sich an sein Freistoss-Tor im Auftaktspiel der Weltmeisterschaft 1994 gegen die USA. Am Donnerstag ist der Moment 32 Jahre her.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten

Triumph, Drama, Glückseligkeit und Trauer: Schweizer Sportstars erzählen exklusiv für Blick+ vom wichtigsten Tag ihrer Karriere. Es sind persönliche Worte über eindrückliche Momente, die Schweizer Sportfans niemals vergessen können. In unserer mehrteiligen Doku-Reihe «Der Tag» erlebst du diese Ereignisse aus der Sicht der Sportler noch einmal mit – Minute für Minute, Stunde für Stunde.

Mehr exklusive Mini-Doks
«Noch heute gehe ich immer an sein Grab»
16:06
Der Tag
31. Mai 1986
Der Tag, der Marc Surers Leben veränderte
«Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich das Tor sehe»
Mit Video
Der Tag
Sport-Legenden erzählen
Wie der 18. Juni 1994 das Leben von Georges Bregy veränderte
Werde schneller mit Viktor Röthlin!
Mit Video
Laufsport
Lerne von den Besten!
Werde schneller mit Viktor Röthlin!
Die Geheimnisse hinter dem RhB-Weltrekord
19:45
Der längste Reisezug der Welt
Die Geheimnisse hinter dem RhB-Weltrekord
Ex-Eishockey-Star Lötscher spricht über seine Depressionen
«Keine Lebensfreude mehr»
Ex-Eishockey-Star Lötscher spricht über seine Depressionen
NHL-Star Nino Niederreiter zeigt, wo alles begonnen hat
Spezielle Einblicke
NHL-Star Nino Niederreiter zeigt, wo alles begonnen hat

Ex-Nati-Star Georges Bregy hat auch heute noch Tränen in den Augen, wenn er sieht, wie er sich am 18. Juni 1994 im Silverdome-Stadion in Detroit den Fussball zurechtlegte, anlief, schoss und schliesslich versenkte. Es war ein historisches Tor: das erste einer Schweizer Fussballmannschaft an Weltmeisterschaften seit 28 Jahren. 

Redaktion: Daniel Leu  

Produktion: Raphael Drobi/Paolo Moretti (Off Pitch Vision)  

Leitung: Steffi Buchli

Dieses Video wurde 2024 ein erstes Mal publiziert.

Blick+ Mini-Doks
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Schweiz
Schweiz
Heiss diskutiert
    Meistgelesen