«Erwartetes Spiel für mich» Xhaka spricht über die für ihn schwierige Partie in Serbien

Die Schweizer Nationalmannschaft hat am Samstag auch ihr drittes Nations-League-Spiel verloren. Gegen Serbien gab es ein klares 2:0. Nati-Captain Granit Xhaka äussert sich an der PK vor dem vierten Spiel über das für ihn erwartet schwierige Spiel in Serbien.