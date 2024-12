1/4 Die Nati sucht nach dem Abgang von Giorgio Contini einen Nachfolger als Co-Trainer von Murat Yakin. Foto: Keystone

Tobias Wedermann Fussballchef

Beim Schweizerischen Fussballverband erlebt man derzeit ein Déjà-vu. Nach einem schwachen Sieglos-Herbst der Nati ist man plötzlich wieder auf der Suche nach einem Co-Trainer für Murat Yakin zur Weihnachtszeit. Dieses Jahr nicht aufgrund einer Krise oder weil man sich vor einer EM Sorgen macht, sondern weil YB Giorgio Contini am Mittwoch zum Cheftrainer gemacht hat. Die Lücke, die der 50-Jährige nach nicht mal einem Jahr im Trainerteam hinterlässt, ist gross. Das Anforderungsprofil für seinen möglichen Nachfolger ebenfalls. Blick nennt fünf mögliche Kandidaten für die Contini-Nachfolge.

Davide Callà

Der 40-Jährige war schon zu Jahresbeginn Topfavorit auf den Co-Trainer-Posten von Murat Yakin. Die Verhandlungen zwischen dem SFV und seinem Arbeitgeber FC Basel scheiterten allerdings. Sehr gut möglich, dass der Nati-Trainer einen neuen Anlauf bei Callà nimmt. Der ehemalige Mittelfeldspieler ist wie Contini ein Sprachtalent, erfüllt das SFV-Anforderungsprofil und wäre nach bald zwei Jahren Co-Trainer beim FC Basel bestimmt nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung bei der Schweizer Nationalmannschaft anzunehmen.

Alex Frei

Yakin und der Schweizer Rekordtorschütze als Duo? Unmöglich? Schliesslich hat Yakin damals als FCB-Trainer das Karriereende von Alex Frei als Spieler mitverantwortet. Doch es ist nicht so unrealistisch, wie es auf den ersten Moment wirken mag. Das Verhältnis der beiden ist intakt, und Frei erfüllt das Anforderungsprofil in allen Belangen: Er hat jahrelange Trainererfahrung, spricht fliessend Französisch, kann Lösungen für die Nati-Sturmkrise finden, bringt Emotionen in die Kabine. Dass der 45-Jährige mit seinen 42 Toren in 84 Länderspielen sowie riesigen Erfahrung im Klubfussball von den Spielern respektiert wird, versteht sich von selbst. Dass die Schweizer Nati Alex Frei viel bedeutet, ist ebenfalls kein Geheimnis. Es bräuchte aber wohl einiges an Überzeugungsarbeit seitens des Verbands. Denn der Blick-Fussballexperte schätzt seine aktuelle Rolle als Beobachter des Fussballs – und steigt im kommenden Jahr ins Käse-Business ein. Die Ausbildung zum Käse-Sommelier hat er bereits im Sack.

Alain Geiger

Der 64-Jährige ist seit Sommer 2023 ohne Job, obwohl er bei Servette fünf Jahre lang gute Arbeit geleistet hat. Ans Aufhören denkt er nicht, wie aus seinem Umfeld zu erfahren ist. Sowohl ein Job in der Super League als auch die Stelle als Co-Trainer in der Nati wäre für Geiger reizvoll. Die Frage nach Sprachkenntnissen, Trainererfahrung oder Nati-Verbundenheit (112 Länderspiele) stellt sich auch bei dem Walliser nicht mal ansatzweise.

Stephan Lichtsteiner

«Wenn ich wählen dürfte, käme ich auf Stephan Lichtsteiner», sagte Nati-Captain Granit Xhaka vor einem Jahr zur Co-Trainer-Suche gegenüber Keystone-SDA. Der wisse, wie man gewinnt und was es brauche, um erfolgreich sein zu können: «Er lebt den Fussball ohne Wenn und Aber.» Aktuell ist der 40-jährige Ex-Nati-Captain Trainer beim FC Wettswil-Bontstetten in der 1. Liga. Sprachen sind für Lichtsteiner kein Problem. Ob der 108-fache Nationalspieler auch Interesse hätte? Mit so viel Lob von Xhaka gehört er sowieso auf die Liste der Kandidaten.

Patrick Rahmen

Mit YB in die Saison starten und als Nati-Co-Trainer das Jahr beenden? So schnell geht es wohl nicht. Rahmen kennt sowohl den Apparat des SFV als auch diverse Nati-Spieler bereits aus seiner Zeit als U-21-Trainer. Sollte er beim Verband auf der Liste stehen, würde er sich das auf jeden Fall anhören. Beim 55-Jährigen besteht allerdings ein ähnliches Risiko wie bei Contini: Rahmen sieht sich als Cheftrainer, er mag die tägliche Herausforderung im Klubfussball und hat die Voraussetzungen, diese Funktion auch bald wieder ausüben zu können. Zudem gab es bei YB unter anderem Schwierigkeiten wegen seiner Französischkenntnisse, was ein Minuspunkt im Anforderungsprofil des Yakin-Co-Trainers bedeutet.