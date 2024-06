Nagelsmann und Tah loben Granit Xhaka

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Julian Nagelsmann ist voll des Lobes für Granit Xhaka.

Christian Finkbeiner Fussballchef

Angesprochen auf Granit Xhaka (31) setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) zu einer Lobrede auf den Nati-Captain an: «Xhaka hat eine Riesenbedeutung für Leverkusen – nicht nur auf, sondern auch ausserhalb des Platzes.» Der deutsche Meister hätte auch seine kritischen Momente in der Saison gehabt und viele Spiele nur knapp oder dank später Tore gewonnen.

«Diese Spiele könnten auch anders ausgehen. Dann sieht die Saison nicht so gut aus», so Nagelsmann weiter. In diesen Momenten würden Dinge in der Kabine passieren, die ausserhalb nicht so wahrgenommen würden. «Und da hat Granit, so wie ich gehört habe, sehr grossen Anteil daran» so der Bundestrainer.

Ein sehr gutes Verhältnis mit dem Nati-Captain pflegt Leverkusen-Teamkollege Jonathan Tah (28), der in den letzten Tagen immer wieder mit Xhaka Kontakt hatte. «Er ist einer, der Verantwortung übernimmt, ein Leader ist – auch in der Kabine.» Xhaka sei einer, der immer gewinnen möchte, das zeichne ihn aus, so Tah. «Er tut alles dafür, dass alles optimal läuft. Ich freue mich, ihn auf dem Platz zu treffen.»