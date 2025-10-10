DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Nati
Nati: Manzambi schiesst die Schweiz zum Sieg
Der Joker sticht
Manzambi trifft in der Nachspielzeit zum 2:0
Mit seinem ersten Pflichtspieltreffer schiesst Manzambi die Schweiz in der Nachspielzeit zum 2:0.
Publiziert: 22:43 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Alles zur WM-Quali der Nati
0:43
Vor WM-Quali-Spielen
Hier rücken Xhaka, Akanji und Co. ins Nati-Camp ein
0:59
Yakin nach Slowenien-Sieg
«Wir haben den Respekt erarbeitet»
0:13
Das sagen die Nati-Spieler
«Wir brauchen euch für die nächsten drei Punkte»
0:47
Puertas bald in der Nati?
«Warte auf den Pass, dann schauen wir, was passiert»
1:18
Yakin über Ticket-Situation
«Sind glücklich, dass es fünfstellig ist»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen