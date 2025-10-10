DE
FR
Abonnieren

Der Joker sticht
Manzambi trifft in der Nachspielzeit zum 2:0

Mit seinem ersten Pflichtspieltreffer schiesst Manzambi die Schweiz in der Nachspielzeit zum 2:0.
Publiziert: 22:43 Uhr
Teilen
Kommentieren
Alles zur WM-Quali der Nati
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen