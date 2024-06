Wer wartet im Achtelfinal auf die Nati?

Auf wen trifft die Nati in den Achtelfinals? Nach dem Blick in die Glaskugel scheint die wahrscheinlichste Variante Italien zu sein.

Christian Finkbeiner Fussballchef

Option 1: Die Schweiz wird Gruppensieger

Die Ausgangslage in der Gruppe A mit der Schweiz ist klar. Schlägt die Nati am Sonntag Deutschland, ist sie Gruppensieger und trifft am Samstag in einer Woche in Dortmund auf den Zweiten der Gruppe C.

Wer das sein wird? Nach zwei Spielen ist jede Option denkbar, sogar England, falls die «Three Lions» zum Abschluss gegen Slowenien überraschend verlieren sollten. Wird England seiner Favoritenrolle gerecht, entscheidet sich Platz 2 in der Gruppe im Direktduell zwischen Dänemark (2 Punkte) und Serbien (1 Punkt).

Option 2: Die Schweiz wird Gruppenzweiter

Holt die Nati einen Punkt gegen Deutschland, ist sie Gruppenzweiter und trifft ebenfalls am Samstag in einer Woche, aber in Berlin, auf den Zweiten der Gruppe B. Dies ist auch der Fall, wenn die Schweiz gegen Deutschland verliert, aber im Fernduell mit Schottland, falls diese Ungarn schlagen, nicht sechs Tore schlechter ist.

Spanien beendet die Gruppe B als Gruppensieger. Platz 2 dürfte sich im Direktduell zwischen Italien (3 Punkte) und Kroatien (1 Punkt) entscheiden. Dass es für die Nati zu einem Bruderduell mit Albanien kommen wird? Sehr unwahrscheinlich.

Option 3: Die Schweiz wird Gruppendritter

Im schlechtesten Fall wird die Schweiz Gruppendritter, aber mit vier Punkten ist die Chance gross, als einer der besten vier Gruppendritten in die Achtelfinals einzuziehen. Dann träfe die Nati auf den Sieger der Gruppe B (Köln), E (München) oder F (Frankfurt). Spanien, Rumänien, Slowakei oder Belgien und Portugal wären – Stand jetzt – die wahrscheinlichsten Varianten.

Die Möglichkeit, dass die Nati in die Vorrunde scheitert und nicht in die K.o.-Phase einzieht, besteht nur noch theoretisch.

