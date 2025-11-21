DE
FR
Abonnieren

Blick-Fussballchef aus Katar
«Stimmung ist sehr gut – keine Angst vor Portugal»

Blick-Fussballchef Tobias Wedermann weilt zusammen mit der U17-Nati in Doha. Vor dem Viertelfinal gegen Europameister Portugal schätzt er die Lage vor Ort ein.
Publiziert: 00:00 Uhr
Teilen
Kommentieren
U17-WM 2025 in Katar
In diesem Artikel erwähnt
Portugal
Portugal
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen