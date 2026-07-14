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Am Zürcher Turbinenplatz
Yakin und sein Staff bekommen den verdienten Applaus

Bevor die Spieler die Bühne betreten, gehört der erste Applaus dem Staff. Murat Yakin und sein Team werden am Zürcher Turbinenplatz gefeiert.
Publiziert: vor 46 Minuten
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