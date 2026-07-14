DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Nati
Nati: Yakin und Staff bekommen den verdienten Applaus
Am Zürcher Turbinenplatz
Yakin und sein Staff bekommen den verdienten Applaus
Bevor die Spieler die Bühne betreten, gehört der erste Applaus dem Staff. Murat Yakin und sein Team werden am Zürcher Turbinenplatz gefeiert.
Publiziert: vor 46 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen