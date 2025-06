Akanji sieht Klub-WM kritisch «Hätten natürlich auch gerne Urlaub»

Für die Schweizer Nati stehen in den kommenden Tagen zwei Testspiele gegen die USA und Mexiko an. An der Pressekonferenz äussert ManCity-Verteidiger Manuel Akanji seine kritische Haltung gegenüber der Klub-WM.

Publiziert: 10:19 Uhr | Aktualisiert: 10:22 Uhr