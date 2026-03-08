Der VfL Wolfsburg mit Sportchef Pirmin Schwegler nimmt einen Trainerwechsel vor. Der abstiegsbedrohte Bundesligist stellt Trainer Daniel Bauer per sofort frei. Es übernimmt ein ehemaliger VfL-Coach. Auch der Geschäftsführer muss gehen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach der 1:2-Heimpleite gegen den HSV am Samstag rechnete kaum noch jemand mit einem Verbleib von Daniel Bauer (43) auf der Trainerbank des VfL Wolfsburg. Einen Tag später ziehen die Verantwortlichen um Sportchef Pirmin Schwegler (38) nach nur vier Monaten Amtszeit des Trainers tatsächlich die Reissleine. Zwölf Punkte aus 15 Bundesligaspielen lautet die desaströse Bilanz des Coaches, der erst im Dezember vom Interimstrainer zum Chef befördert wurde.

Nun übernimmt ein alter Bekannter: Dieter Hecking (61), der die Wölfe bereits von 2013 bis 2016 trainierte und 2015 den DFB-Pokal nach Niedersachsen brachte, soll den Tabellenzweitletzten vor dem ersten Bundesliga-Abstieg der Klubgeschichte bewahren. Selbes versuchte Hecking in der vergangenen Saison auch beim VfL Bochum – ohne Erfolg. Trotz des Abstiegs hielt man dort zunächst an Hecking fest, ehe er nach dem fünften Spieltag der laufenden Zweitliga-Saison entlassen wurde.

Neben dem Trainer muss auch Geschäftsführer Peter Christiansen (51) den Hut nehmen. Der dänische Manager kam im Sommer 2024 vom FC Kopenhagen. Laut dem «Kicker» wird seine Position nicht direkt ersetzt werden, weshalb Sportchef Schwegler noch stärker in den Fokus rücken dürfte. Der 14-fache Nati-Spieler übernahm den Posten beim VfL im Dezember. Mit dem Wolfsburger Meistergoalie von 2009, Diego Benaglio (42), der seit Sommer im Aufsichtsrat sitzt, ist noch ein weiterer Schweizer in die Entscheidungen im Verein eingebunden.

