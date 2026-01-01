West Ham rüstet in der Offensive nach. Für fast 50 Millionen Euro verpflichten die abstiegsbedrohten Hammers zwei neue Stürmer.

Julian Sigrist Redaktor Sport

West Ham ist bereits am ersten Tag des Jahres ordentlich aktiv auf dem Transfermarkt. Wie Transferguru Fabrizio Romano vermeldet, holen die Hammers gleich zwei neue Stürmer. Zum einen kommt Valentin Castellanos (27) für rund 29 Millionen Euro von Lazio Rom, wo der Argentinier in zweieinhalb Jahren auf 31 Torbeteiligungen kam.

Des weiteren soll auch die Verfplichtung von Pablo (21) so gut wie fix sein. Für den Brasilianer überweist West Ham über 20 Millionen an Gil Vicente. Mit zehn Treffern in 14 Partien spielte Pablo eine starke Hinrunde in der höchsten portugiesischen Liga.

Unterdessen verlässt mit Luis Guilherme (19) ein anderer Offensivspieler das Team von Nuno Espirito Santo (51). Er wechselt nach nur 18 Spielen für die Hammers für rund 17 Millionen zu Sporting. Ausserdem steht der Abgang von Stürmer Niclas Füllkrug (32) bereits seit einigen Tagen so gut wie fest.

