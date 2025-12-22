DE
West Ham droht dickes Minus
Füllkrug steht vor Serie-A-Wechsel

Niclas Füllkrug steht vor einem Wechsel zur AC Milan. Die Verhandlungen gestalten sich aber kompliziert.
Publiziert: vor 42 Minuten
Will für eine WM-Teilnahme einen Winterwechsel forcieren: Niclas Füllkrug.
Foto: IMAGO/DeFodi Images
Lino Dieterle

Niclas Füllkrug (32) will West Ham United im Wintertransferfenster verlassen, um noch auf den WM-Zug aufspringen zu können – ein Wechsel zur AC Milan verzögerte sich zuletzt aber.

Grund sind zähe Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen über die Modalitäten des Leihdeals. Laut «Sky» ist Milan zwar bereit, das Gehalt von 4,5 Millionen Euro vollständig zu übernehmen, für Probleme sorgt aber eine mögliche feste Übernahme des deutschen Nationalstürmers. Die Engländer wollen eine Kaufverpflichtung im Vertrag verankern, müssten dabei aber ein grosses Transferminus in Kauf nehmen. 2024 haben die Hammers noch 27 Millionen Euro an den BVB für Füllkrugs Dienste überwiesen, mit den Mailändern wird nun allerdings eine Ablöse von unter zehn Millionen Euro verhandelt.

Den Engländern droht im Falle eines Füllkrug-Abgangs also ein dickes Minus – dennoch scheint ein Wechsel nur eine Frage der Zeit. Nach einem Muskelbündelriss steht der deutsche Nationalspieler beim Premier-League-Abstiegskandidaten auf dem Abstellgleis, kam seither in sechs Ligaspielen nur zu zwei Teileinsätzen und wurde zuletzt nicht mal mehr für das Matchkader berücksichtigt.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

