Neuer Cheftrainer für Rieder und Zesiger beim FC Augsburg

Der FC Augsburg hat Manuel Baum zum Cheftrainer befördert. Nach Ende der Saison wird der bisherige Interimscoach in seine ursprüngliche Funktion im Verein zurückkehren.

Cédric Zesiger (27) und Fabian Rieder (23) haben beim FC Augsburg einen neuen Cheftrainer – müssen sich aber trotzdem auf keinen neuen Coach einstellen. Manuel Baum (46), der nach der Trennung von Sandro Wagner (38) am 1. Dezember ad interim auf die Trainerbank zurückgekehrt ist, wird bis Ende der Saison zum Cheftrainer befördert. Baum trainierte den FCA bereits von 2016 bis 2019. Im letzten Sommer kehrte er als Direktor Entwicklung zurück.

In den ersten drei Bundesliga-Spielen als Interimscoach holte er vier Punkte. Ursprünglich war geplant, dass seine Amtszeit nach diesen Partien enden sollte. Baum erklärte auch klar, dass er gerne in seine ursprüngliche Position zurückkehren will. «Wenn diese Möglichkeit nicht bestanden hätte, hätte ich es gar nicht gemacht», sagte er bei Amtsantritt. Diese Rückkehr verschiebt sich nun um ein halbes Jahr, ist aber weiterhin fest eingeplant, stellt Baum in einer Medienmitteilung des Vereins klar.

