Magnus Dalpiaz wechselt leihweise vom FC Bayern zu Milan. Der 18-Jährige soll mit der ersten Mannschaft trainieren und im Futuro-Team Spielpraxis sammeln.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Bayern-Talent Magnus Dalpiaz (18) wird neuer Teamkollege von Ardon Jashari und Zachary Athekame. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wechselt der österreichische Aussenverteidiger leihweise zur AC Milan. Im Sommer besitzen die Rossoneri eine Kaufoption, allerdings habe der deutsche Rekordmeister weiterhin «Kontrolle über den Spieler» – heisst konkret: eine Rückkaufoption. Wie hoch diese sowie die ursprüngliche Kaufoption der Mailänder ausfallen, ist nicht bekannt.

Dalpiaz absolvierte in der laufenden Saison 17 Partien für die zweite Mannschaft der Münchner, die in der viertklassigen Regionalliga spielt. Dazu kommen fünf Einsätze für die U19 in der Youth League. Bei Milan soll der Österreicher ebenfalls im zweiten Team, das in der Serie D spielt, zum Einsatz kommen, allerdings regelmässig mit der ersten Mannschaft mittrainieren.

