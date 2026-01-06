DE
Konkurrenz für Schmied
Köln holt ManCity-Junior auf Leihbasis

Der 1. FC Köln verstärkt sich in der Defensive: Von Manchester City kommt Jahmai Simpson-Pusey.
Neuer Verteidiger für den 1. FC Köln: Jahmai Simpson-Pusey.
Cédric Heeb

Der Schweizer Joël Schmied erhält beim 1. FC Köln Konkurrenz in der Innenverteidigung. Aus der U21 von Manchester City kommt Jahmai Simpson-Pusey (20) auf Leihbasis zum «Effzeh».

Am Montag ist der U-Nationalspieler ins Trainingslager der Kölner gereist, am Dienstag hat er erstmals trainiert. Beim Testspiel-Sieg der Kölner gegen den FC Lugano am Montagnachmittag war er daher noch nicht dabei.

Simpson-Pusey hat für die erste Mannschaft der Citizens bislang sechs Spiele absolviert, je zwei davon in der Premier League und Champions League, sowie in den englischen Pokalwettbewerben.

