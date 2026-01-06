Köln holt ManCity-Junior auf Leihbasis

Der Schweizer Joël Schmied erhält beim 1. FC Köln Konkurrenz in der Innenverteidigung. Aus der U21 von Manchester City kommt Jahmai Simpson-Pusey (20) auf Leihbasis zum «Effzeh».
Am Montag ist der U-Nationalspieler ins Trainingslager der Kölner gereist, am Dienstag hat er erstmals trainiert. Beim Testspiel-Sieg der Kölner gegen den FC Lugano am Montagnachmittag war er daher noch nicht dabei.
Simpson-Pusey hat für die erste Mannschaft der Citizens bislang sechs Spiele absolviert, je zwei davon in der Premier League und Champions League, sowie in den englischen Pokalwettbewerben.
