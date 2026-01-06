Mit 1:2 verliert der FC Lugano sein erstes Testspiel in der Wintervorbereitung gegen den 1. FC Köln. Kevin Behrens ist der einzige Tessiner Torschütze, Trainer Mattia Croci-Torti zeigt sich trotzdem zufrieden.

Der FC Lugano hat sein erstes Testspiel der Rückrundenvorbereitung absolviert. Gegen den 1. FC Köln gibts allerdings eine 1:2-Niederlage.

Das einzige Tor für die Tessiner erzielt der Deutsche Kevin Behrens (56.). Der Stürmer verwertet eine butterweiche Flanke von Zachary Brault-Guillard per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1. Den Siegtreffer des «Effzeh» erzielt Linton Maina (80.), Marius Bülter hat den Bundesligisten nach einer knappen halben Stunde in Führung gebracht (28.).

«Abgesehen vom Resultat war es ein schönes Spiel. Wir hatten eine tolle Einstellung, ein gutes Tempo, gute Spielzüge und viel Selbstbewusstsein», sagt Trainer Mattia Croci-Torti (43) nach der Partie. Für sein Team steht noch ein weiteres Testspiel an: Am Freitagvormittag (10.30 Uhr) gehts gegen den tschechischen Klub Viktoria Pilsen.

