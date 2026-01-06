DE
Knappe Testspiel-Niederlage
Behrens-Tor reicht Lugano gegen Köln nicht

Mit 1:2 verliert der FC Lugano sein erstes Testspiel in der Wintervorbereitung gegen den 1. FC Köln. Kevin Behrens ist der einzige Tessiner Torschütze, Trainer Mattia Croci-Torti zeigt sich trotzdem zufrieden.
Publiziert: 07:53 Uhr
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Der FC Lugano verliert das Testspiel in Spanien gegen den 1. FC Köln.
Darum gehts

  • FC Lugano verliert erstes Testspiel 1:2 gegen 1. FC Köln
  • Kevin Behrens erzielt das einzige Lugano-Tor per Kopfball
  • Nächstes Testspiel am Freitag gegen Viktoria Pilsen
Cédric HeebRedaktor Sport

Der FC Lugano hat sein erstes Testspiel der Rückrundenvorbereitung absolviert. Gegen den 1. FC Köln gibts allerdings eine 1:2-Niederlage.

Das einzige Tor für die Tessiner erzielt der Deutsche Kevin Behrens (56.). Der Stürmer verwertet eine butterweiche Flanke von Zachary Brault-Guillard per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1. Den Siegtreffer des «Effzeh» erzielt Linton Maina (80.), Marius Bülter hat den Bundesligisten nach einer knappen halben Stunde in Führung gebracht (28.).

«Abgesehen vom Resultat war es ein schönes Spiel. Wir hatten eine tolle Einstellung, ein gutes Tempo, gute Spielzüge und viel Selbstbewusstsein», sagt Trainer Mattia Croci-Torti (43) nach der Partie. Für sein Team steht noch ein weiteres Testspiel an: Am Freitagvormittag (10.30 Uhr) gehts gegen den tschechischen Klub Viktoria Pilsen.

