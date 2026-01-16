AS Roma leiht Donyell Malen aus

Nun ist es fix: Donyell Malen stösst leihweise von Aston Villa zur AS Roma. Im Sommer könnte dann der definitive Wechsel erfolgen.

Der Wechsel hat sich angedeutet, nun ist es fix: Donyell Malen schliesst sich leihweise der AS Roma an. Der Holländer steht eigentlich bei Aston Villa unter Vertrag, könnte Ende Saison aber endgültig in die italienische Hauptstadt wechseln: Sein bis zum Ende der Saison gültiger Leihvertrag mit den Römern enthält eine Kaufoption.

Für den aktuell Fünften der Serie A ist es der zweite Neuzugang im Sturm innert weniger Tage: Erst am Mittwoch ist Robinio Vaz für rund 23 Millionen Franken von Marseille nach Rom transferiert worden. Während der erst 18-jährige Vaz ein Versprechen für die Zukunft ist, sichert man sich mit Malen mehr Routine: Der 26-Jährige bringt die Erfahrung aus über 100 Spielen in Europas Top-Fünf-Ligen mit. Auch in der laufenden Spielzeit bestritt er für Aston Villa 29 Pflichtspiele und schoss dabei sieben Tore, darunter zwei beim Europa-League-Spiel gegen YB.

