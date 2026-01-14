DE
Leih-Deal kurz vor Abschluss
Sticht die Roma einen Ligarivalen bei YB-Schreck Malen aus?

Donyell Malen steht vor einer Leihe nach Italien. Die AS Roma soll den Aston-Villa-Stürmer verpflichten und dabei Napoli ausgestochen haben.
Publiziert: vor 25 Minuten
Donyell Malen soll auf dem Sprung nach Italien zur AS Roma sein.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Ende November hat Donyell Malen (26) seinen Klub Aston Villa zum 2:1-Sieg gegen YB in der Europa League geschossen. Dennoch hat der Holländer beim Klub aus Birmingham einen schweren Stand. Zwar ist der Offensivspieler bei jedem Spiel zum Einsatz gekommen, meist allerdings nur als Einwechselspieler.

Deshalb steht Malen kurz vor einer Leihe in die Serie A, wie Transferexperte Nicolò Schira berichtet. Demnach soll die AS Roma den Zuschlag erhalten. Wie der Insider schreibt, soll eine Kaufoption in den Deal integriert werden. Diese soll verpflichtend werden, sollten gewisse vertragliche Konditionen erfüllt werden.

Auch der amtierende italienische Meister Napoli habe Schira zufolge Interesse am 49-fachen holländischen Nationalspieler bekundet, soll nun allerdings vom Ligakonkurrenten ausgestochen worden sein. Gemäss Schira sei man bei den Römern optimistisch, den Deal noch im Laufe dieser Woche einzutüten.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

