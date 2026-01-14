Donyell Malen steht vor einer Leihe nach Italien. Die AS Roma soll den Aston-Villa-Stürmer verpflichten und dabei Napoli ausgestochen haben.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Ende November hat Donyell Malen (26) seinen Klub Aston Villa zum 2:1-Sieg gegen YB in der Europa League geschossen. Dennoch hat der Holländer beim Klub aus Birmingham einen schweren Stand. Zwar ist der Offensivspieler bei jedem Spiel zum Einsatz gekommen, meist allerdings nur als Einwechselspieler.

Deshalb steht Malen kurz vor einer Leihe in die Serie A, wie Transferexperte Nicolò Schira berichtet. Demnach soll die AS Roma den Zuschlag erhalten. Wie der Insider schreibt, soll eine Kaufoption in den Deal integriert werden. Diese soll verpflichtend werden, sollten gewisse vertragliche Konditionen erfüllt werden.

Auch der amtierende italienische Meister Napoli habe Schira zufolge Interesse am 49-fachen holländischen Nationalspieler bekundet, soll nun allerdings vom Ligakonkurrenten ausgestochen worden sein. Gemäss Schira sei man bei den Römern optimistisch, den Deal noch im Laufe dieser Woche einzutüten.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen