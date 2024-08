Kind erkennt Superstar nicht Bei diesem Bild ist die Fotografin die berühmteste

Manchester City spielt in New York in Rahmen seiner US-Tour gegen die AC Mailand. In der Loge werden die Fussballer noch mit Popstar Rihanna abgelichtet. Dabei kommt ein kleiner Junge und fragt nach einem Autogramm – jedoch nicht mit der Sängerin.