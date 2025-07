Ausrutscher im dümmsten Moment Klippensprung endet um ein Haar katastrophal

Molly Carlson erlebt den Schrecken ihres Lebens. Die professionelle Klippenspringerin rutscht in Polignano a Mare, Italien, in dümmsten Moment aus und stürzt 22 Meter in die Tiefe.

Publiziert: 06:04 Uhr