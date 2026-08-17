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Kein Schal? Kein Eintritt!
Ist das die Ticket-Revolution im Fussball?

Statt eines Tickets gelangen die Fans von Dijon-FCO mit dem Schal ins Stadion. Sorgt der Ligue-2-Klub damit für eine neue Ticket-Revolution im Fussball?
Publiziert: vor 57 Minuten
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