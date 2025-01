Vergessener Fussball-Star Deutscher Weltmeister zaubert in Katar mit Traumtor

Sein Name geht in der Fussball-Welt immer mehr vergessen. Ex-Schalke-Star Julian Draxler kickt seit seinem Wechsel von PSG in Katar. Nun sorgt er in der Wüste für Furore. Beim Sieg gegen Al-Khor entscheidet der 31-Jährige das Spiel per Fallrückzieher in der 87. Minute.

Publiziert: 18:37 Uhr | Aktualisiert: 18:40 Uhr