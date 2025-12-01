Eine exzessive Pyro-Show sorgt in Holland für den Spielabbruch zwischen Ajax und Groningen – nach nur fünf Minuten. Der Verein spricht von einem Skandal, die Partie wird ohne Fans nachgeholt.

Darum gehts Ajax-Spiel abgebrochen wegen Pyro-Show der Fans

Feuerwerkskörper setzen Teile des Platzes in Brand, Verein spricht von Skandal

AFP Agence France Presse

Das Spiel von Ajax Amsterdam am Sonntag gegen Groningen muss abgebrochen werden, weil eine Pyro-Show der Fans ausser Kontrolle gerät. Die Anhänger des holländischen Rekordmeisters gedenken eines verstorbenen Fans, dabei geraten diverse Feuerwerkskörper auf dem Spielfeld.

Etliche Leuchtfackeln und Raketen der Ajax-Ultras sind auf dem Rasen der Johan-Cruyff-Arena gelandet und setzen sogar Teile des Platzes in Brand. Schiedsrichter Bas Nijhuis (48) unterbricht die Partie beim Stand von 0:0 in der 5. Minute zunächst für über 40 Minuten. Weil auch nach Wiederaufnahme weitergezündelt wird, hat der Unparteiische das Spiel daraufhin umgehend beendet.

Ajax bezeichnet den massiven Einsatz von Feuerwerk am Sonntagabend in einer Mitteilung als Skandal. «Wir entschuldigen uns bei allen, die auf irgendeine Weise geschädigt worden sind. Die Sicherheit der Zuschauer und Spieler wurde gefährdet, das ist nicht zu akzeptieren. Wir nehmen eindringlich Abstand von diesem schlechten Benehmen. Feuerwerk gehört nicht in ein Stadion», so Ajax.

Spiel wird ohne Fans nachgeholt

Der Verein erklärt, dass die Zuschauer und besonders die Fans auf der F-Tribüne gründlich kontrolliert worden seien. Auch Hunde seien eingesetzt worden, um Feuerwerk aufzuspüren. «Trotz allem sind wir von der Menge und der Gefährlichkeit des Feuerwerks überrascht worden», sagt der für die Sicherheit zuständige Ajax-Direktor Shashi Baboeram Panday. Ajax will Kamerabilder auswerten, um Täter zu identifizieren.

Bereits Anfang des Monats hatten Ajax-Anhänger im Heimspiel gegen den SC Heerenveen (1:1) aufgrund von Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt. Wie der holländische Verband bekannt gibt, wird das Spiel gegen Groningen nun am Dienstagnachmittag (14.30 Uhr) nachgeholt – ohne Fans.