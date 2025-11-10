Mijajlovic schiesst U17-Nati zum Gruppensieg

DE
FR
Abonnieren
Schweiz
Schweiz
3:1
Mexiko
Mexiko
Zum Fussball-Kalender
Schweiz
Schweiz
Beendet
3:1
Mexiko
Mexiko
Mijajlovic 17', 58'
Lopez 20' (ET)
De Nigris 57'
Mijajlovic vollendet schnörkellosen Angriff sehenswert
0:31
Traumkombination der U17-Nati:Mijajlovic vollendet schnörkellosen Angriff sehenswert
10.11.2025, 15:29 Uhr
Spielende
Spielende

100. Minute

Das Spiel ist aus. Die Schweiz holt sich den Gruppensieg vor Südkorea. Aushilfsgoalie Scherrer muss in der Nachspielzeit noch einen Kopfball entschärfen. Der Stürmer hält glänzend. tief in der zehnminütigen Nachspielzeit überprüft der Schiri einen möglichen Penalty für Mexiko am Bildschirm, gibt jedoch keinen Strafstoss. 

10.11.2025, 15:22 Uhr

92. Minute

Da die Schweiz schon fünfmal gewechselt hat und sich Goalie Pizarro (SC Freiburg) verletzt, muss Stürmer Scherrer für die letzten Augenblicke ins Tor. Pizarro knickt mit dem linken Fuss um und muss sogar mit der Bahre vom Feld getragen werden. 

10.11.2025, 15:08 Uhr

76. Minute

Sekulic rettet nach einem Eckball auf der Linie. Ein Tor hätte aber wegen eines Foulspiels an Goalie Pizarro nicht gezählt. 

10.11.2025, 15:03 Uhr

73. Minute

Das Spiel plätschert nun ein wenig vor sich her. Die Nati hat das Geschehen in Katar unter Kontrolle. 

10.11.2025, 14:59 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

77. Minute

Eglin kommt für den starken Stiel ins Spiel. 

10.11.2025, 14:56 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

71. Minute

Auswechslung Pineda (Mexiko) – Einwechslung Hernández

10.11.2025, 14:53 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

62. Minute

Doppelwechsel bei der Schweiz. Bruchez und Barerewa (beide Lausanne) kommen für Koloto (Basel) und Doppeltorschütze Mijajlovic (SC Freiburg). 

10.11.2025, 14:51 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

67. Minute

Einwechslung Sánchez (Mexiko) – Auswechslung Mancilla

10.11.2025, 14:50 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

65. Minute

Scherrer (FCSG) holt seinen Gegner beim Pressing mit einer überflüssigen Grätsche von den Beinen und sieht folgerichtig Gelb. 

10.11.2025, 14:48 Uhr

58. Minute – Tooooor für die Schweiz 3:1

Postwendend stellt die Nati die Zwei-Tore-Führung wiederher. Scherrer bedient Mijajlovic von rechts, dieser muss im zentrum nur noch einschieben. 

In Vorrunde ungeschlagen
Mijajlovic schiesst U17-Nati zum Gruppensieg

Die Schweizer U17-Nati ist an der WM in Katar weiterhin erfolgreich unterwegs: Gegen Mexiko gibt es zum Abschluss der Gruppenphase einen verdienten Sieg. Auch von der Verletzung ihres Torhüters lassen sich die Schweizer nicht aus der Bahn werfen.
Publiziert: 10.11.2025 um 15:42 Uhr
|
Aktualisiert: 10.11.2025 um 16:32 Uhr
Teilen
1/6
Schweizer Jubel in Katar: Die U17-Nati schlägt Mexiko im letzten Gruppenspiel mit 3:1.
Foto: FIFA via Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Schweizer U17 holt im dritten WM-Gruppenspiel gegen Mexiko den zweiten Sieg und sichert sich ungeschlagen vor Südkorea den Gruppensieg. Die Schweizer Nachwuchs-Talente zeigen einen reifen Auftritt. Sie lassen sich auch von einem verschossenen Penalty von Nico Lazri nicht beirren und biegen dank eines Doppelschlags nach rund 20 Minuten früh auf die Siegerstrasse ein. 

Die Matchwinner auf Schweizer Seite sind Mladen Mijajlovic und Jill Stiel. Der Spielmacher, der in der U19 des Bundesligisten SC Freiburg spielt, erzielt das 1:0 und das wichtige 3:1, nur Sekunden nachdem die Schweiz den Anschlusstreffer hinnehmen musste. Jill Stiel, der Neffe des ehemaligen Schweizer Nati-Torhüters Jörg Stiel, leitet den Angriff zum 1:0 ein und liefert dann auch noch die Vorlage mit einem Pirouetten-Pass aus der Drehung. Das 2:0 – ein Eigentor von Mexiko-Captain Contreras – rund drei Minuten nach dem Führungstreffer fällt ebenfalls nach einem Stiel-Pass. 

Auf der 2:0-Führung ruht sich das Team von Trainer Luigi Pisino etwas zu sehr aus. Die Mexikaner können die eine oder andere Chance vor der Pause nicht nutzen. Gut zehn Minuten nach dem Seitenwechsel wird die Schweiz dann doch erwischt. Der in der Halbzeit eingewechselte De Nigris köpfelt den Ball nach einer punktgenauen Flanke von links wuchtig ins Netz. Weil die Nati aber die postwendende Antwort parat hat, kommen am Sieg der Schweiz trotzdem keine Zweifel mehr auf. 

Goalie-Chaos in der Nachspielzeit

Die wenigen Fans, die das Spiel in Katar live vor Ort mitverfolgen, bekommen spät aber doch noch mehr Spektakel geboten. Der Schweizer Goalie Pizarro (SC Freiburg) knickt in der Nachspielzeit mit dem linken Fuss um und kann nicht mehr weitermachen. Weil die Schweiz schon fünfmal gewechselt hat, streift sich Mittelstürmer Nevio Scherrer (FCSG) das Torwarttrikot über. Scherrer bekommt noch einen gefährlichen Kopfball auf seinen Kasten und pariert diesen tadellos. 

Beinahe hätte er sich zum Abschluss noch einem Penalty entgegenstellen müssen, doch der Schiri entscheidet sich nach Betrachtung der Videobilder gegen einen Pfiff. 

Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Hamza
El Fariq
Marokko
Anstoss
Montag
10. November 2025 um 13:30 Uhr
Stadion
Doha, Katar
Aspire Zone - Pitch 3
Kapazität
1’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen