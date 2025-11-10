Mijajlovic schiesst U17-Nati zum Gruppensieg

Die Schweizer U17-Nati ist an der WM in Katar weiterhin erfolgreich unterwegs: Gegen Mexiko gibt es zum Abschluss der Gruppenphase einen verdienten Sieg. Auch von der Verletzung ihres Torhüters lassen sich die Schweizer nicht aus der Bahn werfen.

1/6 Schweizer Jubel in Katar: Die U17-Nati schlägt Mexiko im letzten Gruppenspiel mit 3:1. Foto: FIFA via Getty Images

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Schweizer U17 holt im dritten WM-Gruppenspiel gegen Mexiko den zweiten Sieg und sichert sich ungeschlagen vor Südkorea den Gruppensieg. Die Schweizer Nachwuchs-Talente zeigen einen reifen Auftritt. Sie lassen sich auch von einem verschossenen Penalty von Nico Lazri nicht beirren und biegen dank eines Doppelschlags nach rund 20 Minuten früh auf die Siegerstrasse ein.

Die Matchwinner auf Schweizer Seite sind Mladen Mijajlovic und Jill Stiel. Der Spielmacher, der in der U19 des Bundesligisten SC Freiburg spielt, erzielt das 1:0 und das wichtige 3:1, nur Sekunden nachdem die Schweiz den Anschlusstreffer hinnehmen musste. Jill Stiel, der Neffe des ehemaligen Schweizer Nati-Torhüters Jörg Stiel, leitet den Angriff zum 1:0 ein und liefert dann auch noch die Vorlage mit einem Pirouetten-Pass aus der Drehung. Das 2:0 – ein Eigentor von Mexiko-Captain Contreras – rund drei Minuten nach dem Führungstreffer fällt ebenfalls nach einem Stiel-Pass.

Auf der 2:0-Führung ruht sich das Team von Trainer Luigi Pisino etwas zu sehr aus. Die Mexikaner können die eine oder andere Chance vor der Pause nicht nutzen. Gut zehn Minuten nach dem Seitenwechsel wird die Schweiz dann doch erwischt. Der in der Halbzeit eingewechselte De Nigris köpfelt den Ball nach einer punktgenauen Flanke von links wuchtig ins Netz. Weil die Nati aber die postwendende Antwort parat hat, kommen am Sieg der Schweiz trotzdem keine Zweifel mehr auf.

Goalie-Chaos in der Nachspielzeit

Die wenigen Fans, die das Spiel in Katar live vor Ort mitverfolgen, bekommen spät aber doch noch mehr Spektakel geboten. Der Schweizer Goalie Pizarro (SC Freiburg) knickt in der Nachspielzeit mit dem linken Fuss um und kann nicht mehr weitermachen. Weil die Schweiz schon fünfmal gewechselt hat, streift sich Mittelstürmer Nevio Scherrer (FCSG) das Torwarttrikot über. Scherrer bekommt noch einen gefährlichen Kopfball auf seinen Kasten und pariert diesen tadellos.

Beinahe hätte er sich zum Abschluss noch einem Penalty entgegenstellen müssen, doch der Schiri entscheidet sich nach Betrachtung der Videobilder gegen einen Pfiff.